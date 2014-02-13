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亚洲 | 2014年 2月 13日 星期四 15:22 BJT

台湾债市：主要公债殖利率收跌，明日有机会维持偏多气氛

* 小波段资金行情显现
    * 10年债突破1.60%与五年债利差可望缩窄
    * 美债弹升幅度暂在可容忍区间内

    路透台北2月13日 - 台湾主要公债殖利率周四收跌。在短期资金仍多，且央行升息时点
尚未逼近之际，市场倾向以养券操作为主，公债市场正上演一小波段资金行情。明日料将延
续区间略偏多气氛。
    
    交易员表示，虽然美债殖利率小幅走升，但台债在未有消息面驱动交投之际，反应第一
季的配置需求，连续几天10年新券103/6 相对强势，今日并跌破1.60%的重要关
卡，带动五年债103/4 殖利率同向走低。
        
    〞今年以来标债都标的不错，而且标售后殖利率都往下走...目前找不到适合做空的点
。〞一位证券商交易员说。
    
    另一名银行交易主管亦称，尽管市场还是有风险意识，但市场短钱需求量大，短天期债
券已几乎被囊括吸纳，资金去化需求有往五年券蔓延的趋势，但也不至于让殖利率快速下滑
。明日料五年券将先测标债得标利率1.08%位置，再看市场的追价意愿。
    
    美国公债价格周三连跌第二日，此前美国国会投票通过提高政府借款权限的议案，且美
国联邦储备理事会(美联储/FED)新主席叶伦承诺维持联储目前以有序步伐缩减购债的策略。
指标10年期公债 价格尾盘下跌13/32，收益率报2.76%。该收益率稍早触及1月29
日来最高的2.77%。 
    
                   
    **10年券下方空间广大**
    
    从公债五年券连续图 来分析，交易员认为短线1.05%仍将暂有阻力，但10年
券在突破1.60%以后，下方空间广大，且与五年券的利差目前仍在50基点以上，存在进一步
缩窄利差的空间，这让10年券殖利率 相对有下滑空间。
    
    一位本地银行交易员指出，尽管盘面偏多，市场对QE(量化宽松)退场的风险常存心中，
若殖利率下滑过快，也会引发风险意识，不见得一面乐观。
    
    〞台湾看起来今年是不会升息，但是短率的变化就要看央行。〞上述交易员说。
    
    另一证券商交易员则说，今年要再出现去年殖利率大幅弹高的机会不大，在殖利率变动
不大的情况下，交易商及投资盘都倾向以养券代替短线交投。而10年美债殖利率除非弹高到
3%，否则对台债交易员还不至于造成恐慌，市场短线看来有些借售心态。
    
    市场预估，明日五年券103/4交投区将落在1.075-1.095%；10年券103/6主要交易区在1.
58-1.62%。
    
         收盘价                  涨跌幅    报价(%)         区间(%)    成交值
 年期      期别                  (基点)                             (亿台币)
    5     103/4                   -1.00     1.0820   1.0815-1.0908     131.5
   10     103/6                   -1.05     1.5995   1.5980-1.6050      27.0
    
    本周全球重要经济事件与数据有：      
    周四：美国一周初请失业金人数、美国1月零售销售、韩国央行利率决议；
    周五：中国1月CPI和PPI、德国第四季经季节调整的GDP初值、欧元区第四季GDP初值、
美国1月进口和出口价格及美国1月工业生産。
    
         30       102/9                     没有成交
         20       103/3                     没有成交
         10      102/10                       1.6020
          5       103/2                       1.0860
          2       103/1                     没有成交
 (完)

 (记者 林妙容; 审校 杨淑祯)
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