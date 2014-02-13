台湾债市：主要公债殖利率收跌，明日有机会维持偏多气氛

* 小波段资金行情显现 * 10年债突破1.60%与五年债利差可望缩窄 * 美债弹升幅度暂在可容忍区间内 路透台北2月13日 - 台湾主要公债殖利率周四收跌。在短期资金仍多，且央行升息时点 尚未逼近之际，市场倾向以养券操作为主，公债市场正上演一小波段资金行情。明日料将延 续区间略偏多气氛。 交易员表示，虽然美债殖利率小幅走升，但台债在未有消息面驱动交投之际，反应第一 季的配置需求，连续几天10年新券103/6 相对强势，今日并跌破1.60%的重要关 卡，带动五年债103/4 殖利率同向走低。 〞今年以来标债都标的不错，而且标售后殖利率都往下走...目前找不到适合做空的点 。〞一位证券商交易员说。 另一名银行交易主管亦称，尽管市场还是有风险意识，但市场短钱需求量大，短天期债 券已几乎被囊括吸纳，资金去化需求有往五年券蔓延的趋势，但也不至于让殖利率快速下滑 。明日料五年券将先测标债得标利率1.08%位置，再看市场的追价意愿。 美国公债价格周三连跌第二日，此前美国国会投票通过提高政府借款权限的议案，且美 国联邦储备理事会(美联储/FED)新主席叶伦承诺维持联储目前以有序步伐缩减购债的策略。 指标10年期公债 价格尾盘下跌13/32，收益率报2.76%。该收益率稍早触及1月29 日来最高的2.77%。 **10年券下方空间广大** 从公债五年券连续图 来分析，交易员认为短线1.05%仍将暂有阻力，但10年 券在突破1.60%以后，下方空间广大，且与五年券的利差目前仍在50基点以上，存在进一步 缩窄利差的空间，这让10年券殖利率 相对有下滑空间。 一位本地银行交易员指出，尽管盘面偏多，市场对QE(量化宽松)退场的风险常存心中， 若殖利率下滑过快，也会引发风险意识，不见得一面乐观。 〞台湾看起来今年是不会升息，但是短率的变化就要看央行。〞上述交易员说。 另一证券商交易员则说，今年要再出现去年殖利率大幅弹高的机会不大，在殖利率变动 不大的情况下，交易商及投资盘都倾向以养券代替短线交投。而10年美债殖利率除非弹高到 3%，否则对台债交易员还不至于造成恐慌，市场短线看来有些借售心态。 市场预估，明日五年券103/4交投区将落在1.075-1.095%；10年券103/6主要交易区在1. 58-1.62%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币) 5 103/4 -1.00 1.0820 1.0815-1.0908 131.5 10 103/6 -1.05 1.5995 1.5980-1.6050 27.0 本周全球重要经济事件与数据有： 周四：美国一周初请失业金人数、美国1月零售销售、韩国央行利率决议； 周五：中国1月CPI和PPI、德国第四季经季节调整的GDP初值、欧元区第四季GDP初值、 美国1月进口和出口价格及美国1月工业生産。 30 102/9 没有成交 20 103/3 没有成交 10 102/10 1.6020 5 103/2 1.0860 2 103/1 没有成交 (完) (记者 林妙容; 审校 杨淑祯)