台湾债市：主要公债殖利率早盘走低，潜在需求释出但追价仍谨慎

路透台北2月13日 - 台湾主要公债殖利率周四早盘走低。市场潜在需求持续发酵、买盘进驻，令场上气氛转为小多，不过谨慎心态仍在，交易员估今日五年及10年债均以中性偏小多呈现。

交易员指出，虽然隔夜美债殖利率小幅走升，但台债市场本周来渐有与美债脱勾味道，在本地买盘进驻带动下，由10年新券103/6 在发行前交易的强势表现带动，间接影响五年公债103/4 殖利率走低。

〞买盘开始吸纳筹码，目前在清洗筹码的过程中，看起来是低档震荡。〞一位本地银行交易员表示。

虽然盘面见多方发动攻势，但成交量能未能有效放大，且早盘103/6在一度突破1.6%的关键价位后，又弹回1.6%之上，买盘仍显得谨慎，或需反覆不断测试才能确定趋势。

美国公债价格周三连跌第二日，此前美国国会投票通过提高政府借款权限的议案，且美国联邦储备理事会(美联储/FED)新主席叶伦承诺维持联储目前以有序步伐缩减购债的策略。指标10年期公债 价格尾盘下跌13/32，收益率报2.76%。该收益率稍早触及1月29日来最高的2.77%。

交易员观察市场最新动态：

* 10年新券发行前交易殖利率不升反跌，强势表现扭转气氛

* 10年债1.6%为去年第四季来的低位阻力区，或需更多买盘支撑方能跌破

* 五年债103/4今日为发行前的最后空单回补日，亦有助其殖利率下滑

* 五年券追价亦谨慎，市场共识未完全形成

* 美债殖利率弹高，中长线QE(量化宽松)退场风险仍在

* 台湾升息时点最快仍看下半年，短线多方攻击仍有机会

预估指标公债今日主要交投区间：

* 五年公债103/4发行前交易：1.075-1.09%

* 10年公债103/6发行前交易：1.59-1.61%

本地时间10:21时最新报价：

* 五年公债103/4殖利率在发行前交易走低0.7基点至1.0850%

* 10年公债103/6殖利率在发行前交易走低0.85基点至1.6015%

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