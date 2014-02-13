台湾货币市场：短率持在低位，关注明日364天期存单标售结果

全球金市：金价触及五个月高位，因地缘政治紧张情势升温
0720GMT，现货金上涨0.3%至每盎司1,288.50美元，日内稍早一度触及去年11月初以来高位1,295.42美元。
* 短率仍持在低位
* 整体市场资金偏松
* 关注明日364天期存单标售结果
记者 詹静宜
路透台北2月13日 - 台湾银行间短率周四仍稳在低位。银行资金调度人士认为，银行间在提存期初多采取负数操作之际，拆借需求略有增温，不过市场资金仍显宽松，短率在既有低位不变，关注周五央行标售364天期存单结果。
他们并表示，因应周五交割400亿台币五年期公债，部分资金提前预作准备，加以银行间积极负数操作，略有带动银行间拆借需求，令整体银行间超额准备负数持续扩大，惟整体市场资金仍显宽松，资金调度议价容易，短率依旧处于低位。
“最近有比较好放钱。”一位外商银行资调人士称。
明天央行将标售364天期存单，且本次央行为因应通货回笼，已提高发行金额至1,200亿台币，市场将关注央行增额发行一年期存单后的市场反应。
据台湾央行公布的每日通货发行金额显示，周三通货回笼约271.09亿台币，连续六日通货回笼已达1,843.76亿，累计发行数续降至1.79兆(万亿)。
本地时间12:37时：
**台币兑美元 中午收高2.1分报30.325。
**银行间隔夜拆款加权平均利率 暂报0.386%，同于上日收盘价；今日区间暂在0.295-0.410%，上日收盘区间则为0.295-0.400%；一周拆款利率成交暂在0.380-0.430%，上日区间则收在0.380-0.420%。
**短票利率持平**
短票市场方面，大型票券商资调人士表示，周四发票量偏少，而银行端较为坚持成交利率在0.60%上方，且部分企业法人的票券RP已降至0.56%，因此近日短票皆优先承作给企业法人客户。
大型票券商指出，今日30天期短票利率区间主要在0.60-0.61%，大致持平于上日。
台湾央行今日存单到期3,937亿台币，存单发行金额待稍晚公布。 周五央行存单到期金额为895亿。
拆款中心 资料显示，修正后周三超额准备为负501亿台币，累计超额准备为负1,709亿、加计前期1%的超额准备为1,729亿台币。
**RP利率持平低档**
债券市场附买回(RP)利率在低档持平。今日市场延续本周来的宽松基调，不过因证券商此前已有一波利率下调，RP利率暂时稳于当前，加上明日有400亿台币的公债发行，预估本周底部利率将获支撑，下周则随资金情势有变化机会。
市场交易人士指出，尽管尚未调降利率的证券商有意跟进调低，但投信及寿险仍显得抗拒，市场因信评程度不同能做到较低利率的仍属大型证券商，中小型券商将待下周资金情势若仍持续宽松，再行测试下调。
票券商部分利率则维持不变，因底部利率已低。
〞明天400亿公债的新券不无小补，利率应该可以撑得住。〞一位证券商交易员说。
证券商10天期公债的附买回利率成交区间以0.55-0.56%为主；30天公司债RP利率主要交投在0.65-0.66%，与上日相同；较长天期公司债见成交0.67-0.68%。
主要大型票券商10天公债附买回利率成交在0.45-0.52%；30天内公司债附买回利率成交在0.50-0.57%，极短天期利率则低见0.46-0.48%，也和上日相同。
本周新债发行尚有今日及周五爱地雅 3亿台币可转换公司债。(完) (集体采写 林妙容; 审校 杨淑祯)
0720GMT，现货金上涨0.3%至每盎司1,288.50美元，日内稍早一度触及去年11月初以来高位1,295.42美元。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透上海4月17日 - 以下为中国已公布的主要金融数据:(%为同比) 2017年3月 2月 1月 2016年12月 11月 10月 9月 8月 7月 基础货币(万 30.24(6.71%) 30.27(4.19%) 30.78(5.99%) 30.90(11.80%) 29.19(7.5%) 29.01(5.20%) 29.07(3.94%) 28.52(0.48%) 28.41(0.33%) 亿) M2(万亿) 159.96(10.6%) 158.29(11.1%)