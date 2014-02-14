《中国债券市场每日交易备忘》--2月14日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) ============================================================================ 一、新债发行： 中国农业发展银行至多50亿元人民币三年期固息债10:00-11:00招标，利率预测均值5.30% 农发行至多50亿元五年期固息债10:00-11:00招标，利率预测均值5.41% 农发行至多50亿元七年期固息债10:00-11:00招标，利率预测均值5.51% 中国铝业公司30亿元九个月期超短期融资券簿记建档(主体评级AAA)，中行和浦发银行主承 陕西煤业化工集团30亿元九个月期超短融簿记建档(主体评级AAA)，招商银行主承 招商证券 18亿元三个月期短期融资券招标(主体评级AAA)，建行和农行等主承 南方水泥15亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+)，建设银行和上海银行主承 山东玉皇化工5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，建设银行主承 西王集团5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，交通银行主承 福建电子集团4.5亿元五年期中期票据簿记建档(主体评级AA)，兴业银行主承 宁波港 1亿元三年期中票簿记建档(主体评级AAA)，建行和中行主承 ============================================================================ 二、新债上市： 进出口行110亿元三年期固息债140302，票面利率5.44% 中国中冶 35亿元六个月期超短融011424001，票面利率6.0% 国电电力 20亿元六个月期超短融011419001，票面利率5.60% 大连机床集团6亿元一年期短融041453013，票面利率8.30% 天原集团 8亿元六个月期短融041453010，票面利率6.70% 浙江能源集团20亿元一年期短融041451006，票面利率5.80% 武汉城建投资开发集团20亿元10年期投资人选择权(5+5)中票101455002，票面利率7.99% 西王集团4.6亿元五年期中票101453002，票面利率8.50% 上海帝泰发展1亿元五年期中票101470001，票面利率8.68% ============================================================================ 三、缴款： 进出口行70亿元三年期固息金融债140304，中标利率5.38% 港中旅集团50亿元九个月期超短融 中国交建 30亿元六个月期超短融 郑州煤炭工业集团公司30亿元一年期短融 中信证券 50亿元三个月期短融 广发证券 15亿元三个月期短融 中电投贵州金元集团5亿元一年期短融 富通集团5亿元一年期短融 宏图高科 3亿元一年期短融 天津航空5亿元一年期短融 浙江省手工业合作社联合社3亿元一年期短融 兴源轮胎集团6亿元一年期短融 太龙药业 1亿元一年期短融 长虹电子集团10亿元五年期中票 中国建筑第三工程局2亿元三年期中票 重庆机电控股集团3亿元三年期中票 ============================================================================ 四、还本付息： 11国开05 110205 付息 11武经发投债 1180024 付息 11中船MTN1 1182022 付息 12民生01 1208001 付息 12海翼MTN1 1282026 付息 12兖矿MTN1 1282027 付息 =========================================================================== 五、即将公布的经济数据及重要财经事件： --中国证券报记者获悉，目前正在排队的数百家A股拟上市公司中不少已经着手补充年报等材料，即将正式递 交，这意味着距离发审会正式启动又进了一步。投行人士估计，约200家处于初审阶段的企业补充完相关材料后有 望率先进入发审会环节。 --第一财经日报周五报导，德意志银行大中华区首席经济学家马骏，将出任中国人民银行研究局首席经济学 家。与内部提拔干部不同，马骏将成为中国央行近年来为数不多的外聘人才之一。 今日国家统计局公布工业品价格指数(PPI) (12月-1.4%） 居民消费价格指数(CPI) (12月2.5%) 2/24公布2013年国民经济和社会发展统计公报 2/24公布1月70个大中城市住宅销售价格月度报告 ============================================================================= 注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一(遇节假日周末换休时除外)。(完) (整理 丁淑琴/吴芳； 审校 李宏薇)