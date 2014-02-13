台湾债市：RP利率低档持平，明日公债交割估将支撑利率

路透台北2月13日 - 台湾债券市场附买回(RP)利率周四在低档持平。今日市场延续本周来的宽松基调，不过因证券商此前已有一波利率下调，RP利率暂时稳于当前，加上明日有400亿台币的公债发行，预估本周底部利率将获支撑，下周则随资金情势有变化机会。

市场交易人士指出，尽管尚未调降利率的证券商有意跟进调低，但投信及寿险仍显得抗拒，市场因信评程度不同能做到较低利率的仍属大型证券商，中小型券商将待下周资金情势若仍持续宽松，再行测试下调。

票券商部分利率则维持不变，因底部利率已低。

〞明天400亿公债的新券不无小补，利率应该可以撑得住。〞一位证券商交易员说。

据台湾央行统计，农历春节后至上日止，央行共回笼资金约1,843.76亿台币。

证券商10天期公债的附买回利率成交区间以0.55-0.56%为主；30天公司债RP利率主要交投在0.65-0.66%，与上日相同；较长天期公司债见成交0.67-0.68%。

主要大型票券商10天公债附买回利率成交在0.45-0.52%；30天内公司债附买回利率成交在0.50-0.57%，极短天期利率则低见0.46-0.48%，也和上日相同。