台湾债市：RP利率低档持平，明日公债交割估将支撑利率

全球金市：金价触及五个月高位，因地缘政治紧张情势升温
0720GMT，现货金上涨0.3%至每盎司1,288.50美元，日内稍早一度触及去年11月初以来高位1,295.42美元。
路透台北2月13日 - 台湾债券市场附买回(RP)利率周四在低档持平。今日市场延续本周来的宽松基调，不过因证券商此前已有一波利率下调，RP利率暂时稳于当前，加上明日有400亿台币的公债发行，预估本周底部利率将获支撑，下周则随资金情势有变化机会。
市场交易人士指出，尽管尚未调降利率的证券商有意跟进调低，但投信及寿险仍显得抗拒，市场因信评程度不同能做到较低利率的仍属大型证券商，中小型券商将待下周资金情势若仍持续宽松，再行测试下调。
票券商部分利率则维持不变，因底部利率已低。
〞明天400亿公债的新券不无小补，利率应该可以撑得住。〞一位证券商交易员说。
据台湾央行统计，农历春节后至上日止，央行共回笼资金约1,843.76亿台币。
证券商10天期公债的附买回利率成交区间以0.55-0.56%为主；30天公司债RP利率主要交投在0.65-0.66%，与上日相同；较长天期公司债见成交0.67-0.68%。
主要大型票券商10天公债附买回利率成交在0.45-0.52%；30天内公司债附买回利率成交在0.50-0.57%，极短天期利率则低见0.46-0.48%，也和上日相同。
本周新债发行尚有今日及周五爱地雅 3亿台币可转换公司债。(完) (记者 林妙容; 审校 张喜良)
0720GMT，现货金上涨0.3%至每盎司1,288.50美元，日内稍早一度触及去年11月初以来高位1,295.42美元。
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路透上海4月17日 - 以下为中国已公布的主要金融数据:(%为同比) 2017年3月 2月 1月 2016年12月 11月 10月 9月 8月 7月 基础货币(万 30.24(6.71%) 30.27(4.19%) 30.78(5.99%) 30.90(11.80%) 29.19(7.5%) 29.01(5.20%) 29.07(3.94%) 28.52(0.48%) 28.41(0.33%) 亿) M2(万亿) 159.96(10.6%) 158.29(11.1%)