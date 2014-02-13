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亚洲 | 2014年 2月 13日 星期四 09:42 BJT

****《港报快速浏览》--2月13日报摘,社评及财经评论****

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 --------------------------------报纸摘要-------------------------------------
 《香港报摘》--信报                                                          
 《香港报摘》--经济日报                                                      
 《香港报摘》--其他报纸重要消息                                              
 
 ----------------------------------社评--------------------------------------
 港报社评：耶伦求稳赢信心，领导能力待考--经济日报                            
 港报社评：宽松容易收水难，耶伦稳守鸽派路线--信报                            
 港报社评：地价回到九七，楼价受压--星岛日报                                  
 港报社评：“张王会”启动政治接触，两岸关系迈入新阶段--明报                  
 港报社评：两岸联手反击日本右翼挑衅--文汇报                                  
 
 ---------------------------------财经评论------------------------------------
 港报财经评论：炒作主题日日变，反弹板块团团转--信报                          
 港报财经评论：环保股两会前收集胜算高--经济日报                              
 
 -----------------------------------其他--------------------------------------
 中国报摘                                                                   
 台湾报摘                                                                   
    
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