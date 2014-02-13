《焦点》G20会议将聚焦提振全球经济成长的四大方向

全球金市：金价触及五个月高位，因地缘政治紧张情势升温
0720GMT，现货金上涨0.3%至每盎司1,288.50美元，日内稍早一度触及去年11月初以来高位1,295.42美元。
新兴市场国家也要表达对美国的不满，因美国政府不批准2010年使发展中国家在国际货币基金组织(IMF)改革拥有更大话语权的改革决定。
“美国将遭受抨击，”G20官员表示，并称G20最后公报中肯定会提及美国货币政策的问题。
但这位官员称，如果新兴市场国家在悉尼的会议上提出建议以在G20层面来解决他们的问题，那么他们会提什么建议，这一点还不明朗。
美联储新掌门叶伦本周国会作证没有显示出改变策略的倾向，称如果数据整体上支持决策者对就业市场改善和通胀上升的预期，那么美联储可能继续以审慎步伐来缩减刺激。(完) (编译 张若琪/朱晓军/杜明霞/李爽 审校 张荻/石冠兰)
0720GMT，现货金上涨0.3%至每盎司1,288.50美元，日内稍早一度触及去年11月初以来高位1,295.42美元。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透上海4月17日 - 以下为中国已公布的主要金融数据:(%为同比) 2017年3月 2月 1月 2016年12月 11月 10月 9月 8月 7月 基础货币(万 30.24(6.71%) 30.27(4.19%) 30.78(5.99%) 30.90(11.80%) 29.19(7.5%) 29.01(5.20%) 29.07(3.94%) 28.52(0.48%) 28.41(0.33%) 亿) M2(万亿) 159.96(10.6%) 158.29(11.1%)