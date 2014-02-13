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货币新闻 | 2014年 2月 13日 星期四 10:49 BJT

《焦点》G20会议将聚焦提振全球经济成长的四大方向

新兴市场国家也要表达对美国的不满，因美国政府不批准2010年使发展中国家在国际货币基金组织(IMF)改革拥有更大话语权的改革决定。

“美国将遭受抨击，”G20官员表示，并称G20最后公报中肯定会提及美国货币政策的问题。

但这位官员称，如果新兴市场国家在悉尼的会议上提出建议以在G20层面来解决他们的问题，那么他们会提什么建议，这一点还不明朗。

美联储新掌门叶伦本周国会作证没有显示出改变策略的倾向，称如果数据整体上支持决策者对就业市场改善和通胀上升的预期，那么美联储可能继续以审慎步伐来缩减刺激。(完) (编译 张若琪/朱晓军/杜明霞/李爽 审校 张荻/石冠兰)
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