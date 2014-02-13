《焦点》G20会议将聚焦提振全球经济成长的四大方向

新兴市场国家也要表达对美国的不满，因美国政府不批准2010年使发展中国家在国际货币基金组织(IMF)改革拥有更大话语权的改革决定。

“美国将遭受抨击，”G20官员表示，并称G20最后公报中肯定会提及美国货币政策的问题。

但这位官员称，如果新兴市场国家在悉尼的会议上提出建议以在G20层面来解决他们的问题，那么他们会提什么建议，这一点还不明朗。