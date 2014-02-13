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亚洲 | 2014年 2月 13日 星期四 10:00 BJT

金属期市：伦敦期铜因获利了结下跌，然中国数据乐观提供支持

美国国会通过了一项立法，让联邦政府的借款权限得以展延一年，满足了总统奥巴马无附带条件提高举债上限的要求。

美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德周三表示，美联储料将回归传统政策工具，因为失业率已经降至6.6%，接近美联储目前考虑升息的6.5%门槛。

中国海关周三数据显示，2014年1月贸易表现优异，其中进口增速更创出六个月新高；该数据出人意料，引发了部分人质疑，但也缓和了对经济恶化的担忧。 (完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 洪曦/朱晓军；审校 张涛)
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