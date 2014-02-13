金属期市：伦敦期铜因获利了结下跌，然中国数据乐观提供支持

金属期市：上海期铝飙升，因中国削减产能且经济数据强劲
路透墨尔本4月17日 - 上海期交所期铝价格周一涨至近四年高位，因中国采取新的削减产能措施，且中国第一季经济增长强劲，支撑该国对大多数金属的需求前景。
美国国会通过了一项立法，让联邦政府的借款权限得以展延一年，满足了总统奥巴马无附带条件提高举债上限的要求。
美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德周三表示，美联储料将回归传统政策工具，因为失业率已经降至6.6%，接近美联储目前考虑升息的6.5%门槛。
中国海关周三数据显示，2014年1月贸易表现优异，其中进口增速更创出六个月新高；该数据出人意料，引发了部分人质疑，但也缓和了对经济恶化的担忧。 (完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 洪曦/朱晓军；审校 张涛)
路透墨尔本4月17日 - 上海期交所期铝价格周一涨至近四年高位，因中国采取新的削减产能措施，且中国第一季经济增长强劲，支撑该国对大多数金属的需求前景。
0720GMT，现货金上涨0.3%至每盎司1,288.50美元，日内稍早一度触及去年11月初以来高位1,295.42美元。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选