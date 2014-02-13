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亚洲 | 2014年 2月 13日 星期四 11:12 BJT

新闻稿：韩国央行发布利率政策声明，之前维持利率在2.5%不变

韩国经济在未来几个月可望保持上升趋势，与发达经济体复苏及消费和投资气氛改善的情况一致。然而，美联储持续缩减量化宽松，若导致新兴经济体金融及经济不稳情势延续下去，则企业景气波动可能扩大。

随着服务业通胀压力升高，且儿童免费照护规定的效应消失，消费者物价料持续上升。在此同时，潜在的不安定因素仍然存在，包括美联储货币政策导致韩元/美元汇率波动可能升高，以及禽流感影响可能扩大。

预期经常帐将维持盈余的趋势。(完) (编译 田建华/张明钧/洪曦/龚芳; 审校 张涛/李爽)
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