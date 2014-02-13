新闻稿：韩国央行发布利率政策声明，之前维持利率在2.5%不变

金属期市：上海期铝飙升，因中国削减产能且经济数据强劲
路透墨尔本4月17日 - 上海期交所期铝价格周一涨至近四年高位，因中国采取新的削减产能措施，且中国第一季经济增长强劲，支撑该国对大多数金属的需求前景。
韩国经济在未来几个月可望保持上升趋势，与发达经济体复苏及消费和投资气氛改善的情况一致。然而，美联储持续缩减量化宽松，若导致新兴经济体金融及经济不稳情势延续下去，则企业景气波动可能扩大。
随着服务业通胀压力升高，且儿童免费照护规定的效应消失，消费者物价料持续上升。在此同时，潜在的不安定因素仍然存在，包括美联储货币政策导致韩元/美元汇率波动可能升高，以及禽流感影响可能扩大。
预期经常帐将维持盈余的趋势。(完) (编译 田建华/张明钧/洪曦/龚芳; 审校 张涛/李爽)
路透墨尔本4月17日 - 上海期交所期铝价格周一涨至近四年高位，因中国采取新的削减产能措施，且中国第一季经济增长强劲，支撑该国对大多数金属的需求前景。
0720GMT，现货金上涨0.3%至每盎司1,288.50美元，日内稍早一度触及去年11月初以来高位1,295.42美元。
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