芝加哥期市：大豆期货持坚，摆脱中国取消订单的压力

美国农业部表示，民间出口商称中国取消27.2万吨在2013/14年交割的美国大豆。美国农业部也表示，销售24万吨美国大豆到中国，在2014/15年交割。

巴西种植带预计将迎来有利的降雨，令市场维持较偏空基调。此前那些地区的玉米和大豆饱受乾热天气之苦。

分析师预期，美国农业部周四早上将表示，上周出口销售美国小麦45-75万吨。

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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI

涨跌% 移动均值

CBOT小麦 586.75 -0.25 -0.04% +0.34% 577.33 58

CBOT玉米 439.75 -0.25 -0.06% -0.73% 430.87 54

CBOT大豆 1325.75 2.75 +0.21% +0.02% 1294.88 62

CBOT稻米 $15.63 $0.00 +0.00% +0.51% $15.48 66

美国原油 $100.18 -$0.19 -0.19% +0.24% $96.04 72

汇率

欧元/美元 $1.360 -$0.003 -0.24% +0.09%

美元/澳元 0.895 -0.001 -0.11% -0.10%

附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 杜明霞/张若琪 审校 龚芳)