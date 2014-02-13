澳新汇市：澳元下挫，疲弱就业数据重燃降息臆测

金属期市：上海期铝飙升，因中国削减产能且经济数据强劲
路透墨尔本4月17日 - 上海期交所期铝价格周一涨至近四年高位，因中国采取新的削减产能措施，且中国第一季经济增长强劲，支撑该国对大多数金属的需求前景。
澳元兑欧元和日圆重挫，抹去本周稍早涨幅。
欧元兑澳元EURAUD-R从隔夜所及两个月低点1.4977跳涨至1.5209澳元。但英镑的表现明显很突出。
英镑兑澳元 劲扬至1.8577澳元，过去24小时涨逾0.04澳元。
英国央行将2014年经济成长预估由2.8%上修至3.4%后，英镑就已展开反弹之势。
澳洲之前公布就业数据意外疲弱，打击澳元下滑，数据显示，1月失业率升至6.0%，远超过预估的5.8%。
“对于那些认为澳洲央行将在今年底或明年初加息的人来说，该数据将让他们反思，”澳洲联邦银行(CBA)策略师Joseph Capurso表示。
他认为澳元/美元可能测试0.89水准。
新西兰元兑美元 跌至日低0.8301，从隔夜所及四周高位0.8370回落。
尽管新西兰元兑美元下跌，但其兑澳元 上涨。澳元兑新西兰元跌至近两周低点1.0745。(完)
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路透墨尔本4月17日 - 上海期交所期铝价格周一涨至近四年高位，因中国采取新的削减产能措施，且中国第一季经济增长强劲，支撑该国对大多数金属的需求前景。
0720GMT，现货金上涨0.3%至每盎司1,288.50美元，日内稍早一度触及去年11月初以来高位1,295.42美元。
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