香港个股：联想CEO称近期收购交易可能拖累短期业绩

金属期市：上海期铝飙升，因中国削减产能且经济数据强劲
路透墨尔本4月17日 - 上海期交所期铝价格周一涨至近四年高位，因中国采取新的削减产能措施，且中国第一季经济增长强劲，支撑该国对大多数金属的需求前景。
路透北京2月13日 - 联想集团 CEO杨元庆周四表示，该集团近期一连串价值数十亿美元的收购活动将对其近期业绩产生负面影响。
在该公司公布第三季获利后，杨元庆在电话采访中称，该公司能够在“几个季度”以内扭转摩托罗拉手机业务的亏损局面。该公司上月刚以29亿美元从谷歌(Google) 收购此部分业务。
联想稍晚明确表示，摩托罗拉业务扭亏为盈更可能需要三到五个季度时间。
该公司还在1月斥资23亿美元收购了IBM 的低端伺服器(服务器)业务。 (完) (编译 朱晓军；审校 张涛)
路透墨尔本4月17日 - 上海期交所期铝价格周一涨至近四年高位，因中国采取新的削减产能措施，且中国第一季经济增长强劲，支撑该国对大多数金属的需求前景。
0720GMT，现货金上涨0.3%至每盎司1,288.50美元，日内稍早一度触及去年11月初以来高位1,295.42美元。
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