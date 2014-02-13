《全球主要央行动态》--2月13日

以下所列为上周四下午至本周四(2月6日-2月13日)全球主要国家和地区中央银行相关政策动态报导。

**美国**

新任美国联邦储备理事会(美联储，FED)主席叶伦明确表示，不会突然改变美国货币政策，称美联储将继续削减刺激举措，即便就业市场复苏远未完成。叶伦并未显露出改弦更张的倾向。她指出，如果数据总体上支持决策者对于就业市场改善以及通胀率上升的预期，美联储或将采取“进一步的审慎举措”来收缩刺激措施；她还告诫称，不要过度解读近期的就业数据。

费城联邦储备银行总裁普洛瑟表示，冬季天气造成了异乎寻常的干扰，对最新就业数据产生负面影响，可能需要数月时间才能对美国经济有“更好的解读”。他重申应加快削减美联储资产购买规模，以反应经济走强的实际情况。

圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德表示，近期疲弱的经济数据不足以左右美联储继续缩减购债的计划。他也表示，美国财政政策更趋明确为经济释放出“利好”信号。

美联储计划下周就在美国营运的银行新标准进行表决，其中包含一项针对外国银行的提案，但该提案已受到这些外银本国监管机构的猛烈抨击。据美联储网站的公告，联储委员会2月18日将对规范外银规则的最终形式作出考量，看是否要求类似德意志银行和巴克莱等在美国业务量大的外国银行，将所有子公司归在单一的控股公司旗下。那些控股公司将需满足和美系银行同样的资本标准。

达拉斯联储总裁费希尔表示，财政政策及联邦政府不负责任，正拖累美国经济成长。费希尔指出，央行增加了货币供给，但财政决策官员尚未提供刺激企业扩大投资的措施，反而将时间浪费在无谓的口舌之争。“我深信我们经济问题并不在于货币政策，而在于不负责任的联邦政府，其根本无法适当调整财政及监管政策以鼓励企业使用美联储创造的丰富资金，将之用于创造就业和带动经济成长。”

里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔表示，大到不能倒的银行是“我们金融体系面临的最关键问题”。他呼吁出台新法规应对该问题，包括终止美联储的紧急贷款权力。

里奇蒙联储总裁拉克尔表示，使用简单的法则来制定货币政策是使央行政策可被预测和理解的最佳方法，他所支持的方法并不受到美联储总裁的支持。“泰勒法则(Taylor rule)”认为，美联储应当将利率从目前的近零水准上调，而不是继续承诺将维持利率在低位。

波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦称，只需要持有债券至到期，而不必要积极将其售出，就可以让庞大的美联储资产负债规模很快下降。“我们想要恢复更加正常的资产负债规模，”他在会议上表示，并承认利率未来有上升风险，可能为美联储资产带来损失。美联储资产负债规模目前价值4万亿(兆)美元，而且还在增长。“如果我们停止购入抵押支持债券(MBS)，那部分资产负债规模就会很快下降，”他称。

波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦表示，尽管失业率下降，但美联储在撤出刺激举措时应“相当耐心”，因劳工市场的整体指标依旧疲弱。身为美联储最温和派一员的罗森格伦称，劳工市场状况远未达到可以升息的程度。他重申劳工市场还很低迷且通胀率非常低，需要实施“高度宽松的”货币政策。

**欧元区**

欧洲央行上周四维持指标利率在纪录低位不变，但承认新兴市场动荡可能伤及欧元区经济，这令市场警惕该央行可能在3月有所动作。该央行宣布将维持利率在0.25%不变，总裁德拉吉此后表示，欧元区经济面临的风险仍偏向下行，通胀率将在较长时期内保持较低水平。“全球货币及金融市场的发展情况，及其相关的不确定性，特别是新兴市场经济体，有可能对经济状况产生负面影响，”德拉吉在记者会上指出。“今日决定不采取行动的原因是考虑到现实情况的复杂多变...以及需要收集更多的信息，”他说。

欧洲央行管委会成员兼比利时央行总裁柯恩(Luc Coene)称，欧洲央行在采取行动前正等待更多信息，尤其是当前欧元区通胀放缓是否为暂时现象。“我们上次说过，希望获得关于若干因素的更多信息，有了这些信息才能得出有意义的看法，”柯恩周二在发布比利时央行年度报告的新闻发布会上表示。

欧洲央行管理委员会委员利卡宁表示，若欧元区通胀前景恶化，负利率是欧洲央行的一个政策选项。他称，“若我们的通胀前景恶化，我们必须为此作准备。在所有我们可以考虑以及曾经讨论的工具当中，负利率是其中之一。”他补充道，“当然当我们在货币政策会议做出政策决议时，其将会根据最新的数据及谨慎的准备。”

欧洲央行表示，已注意到德国宪法法院将央行买债计划争议提交欧洲法院的决定，并强调央行认为这项计划符合央行职权。德国宪法法院称，法院认为“有重大理由认为此计划超越欧洲央行货币政策权限，因此侵害成员国权力，且此计划违反了不能为预算进行货币融资的禁令。”

欧洲央行管理委员会委员利卡宁表示，资金撤出新兴市场的情况可能会持续一段时间，但他指出欧元区在这种动荡情况中仍保有韧性。

欧洲央行执委会成员莫尔许表示，央行较低的政策利率正在对经济产生更有效的影响，并降低所有18个成员国的贷款成本从而惠及企业和家庭。欧元区融资成本出现分化，因金融危机使各国的风险暴露无遗，促使银行业要求对某些成员国的贷款收取溢价。

**英国**

英国央行上周四宣布维持货币政策不变，而央行正构思引导利率预期的新计划，因之前的计划已经落后于英国经济的强劲复苏。英国央行将指标利率维持在0.5%不变。利率自2009年初金融危机最严重时期以来便维持在该水准。英国经济去年意外回温，市场则反映了今年升息的部分可能性。英国央行总裁卡尼和其他政策官员则相继重申，他们并不急于升息。

英国央行表示，利率可能在一年多之后开始从纪录低位调升，因为经济快速复苏令其更接近全速前进的状态。央行总裁卡尼还宣布，央行从现在起将追踪更广泛的经济数据，以判断闲置产能的情况，作为利率决策的依据。英国失业率迅速下滑，迫使卡尼放弃了先前的利率政策指引版本。卡尼强调称，任何升息举措都将是循序渐进的。

英国央行副总裁宾恩表示，要在闲置产能全部消化之前开始收紧政策。他指出，若等到闲置产能全部消化完毕再收紧政策，事情就可能太迟；若收紧政策过早，就有可能扼杀一些经济内部的生产率成长。

**日本**

日本央行总裁黑田东彦表示，如果日本经济及物价出现上档或下档风险，他对调整央行量化宽松措施不会有所迟疑。黑田东彦在众议院预算委员会上表示，央行资产负债表上持有的政府未偿公债金额，比央行买债的流动情况或速度来得更重要。

日本央行总裁黑田东彦表示，鉴于债务负担沉重，他非常希望日本政府继续努力，修复公共财政状况。黑田东彦在对众议院预算委员会发表讲话时表示，如果投资者开始质疑日本财政的可持续性，可能会推高利率，这将损及日本经济。

日经新闻报导称，日本央行审议委员木内登英表示，若日本央行增加货币刺激，负面效应将超过益处。木内登英接受日经新闻采访时还称，他怀疑进一步放宽政策能否真正推高物价，并帮助日本央行实现2%的通胀目标。“如果经济和物价只存在温和的下行风险，进一步宽松的益处可能不及副作用，”木内登英在采访中称。

日本央行两位高层表示，央行已准备好进一步扩大货币刺激政策以确保通胀目标，同时警告称新兴市场动荡已经影响到日本的资产。得益于持续将近一年的货币与财政刺激政策，日本经济从沉睡中苏醒，但日本央行部分官员担心，别处的问题可能会阻碍得之不易的进展。“包括新兴经济体在内的金融市场走势惴惴不安。”央行副总裁中曾宏对国会说。“如果某类风险成形，我们将作出必要的政策调整来确保实现2%的物价目标。”中曾宏表示。央行副总裁岩田规久男将出口疲软的主因归咎于新兴亚洲需求迟滞。但两人都秉承央行认为日本经济正走向温和复苏的乐观看法，表示近期不会祭出第二轮刺激举措。

**中国**

中国央行公布的去年四季度货币政策执行报告，除一如既往表示继续实施稳健的货币政策外，并强调将综合运用数量、价格等多种货币政策工具组合，保持适度流动性，实现货币信贷及社会融资规模合理增长。央行网站刊登的该报告称，将继续根据国际收支和流动性供需形势，合理运用公开市场操作、存款准备金率、再贷款、再贴现、常备借贷便利、短期流动性调节等工具组合，管理和调节好银行体系流动性，加强与市场和公众沟通，稳定预期，促进市场利率平稳运行。“同时，引导商业银行加强流动性和资产负债管理，做好各时点的流动性安排，合理安排资产负债总量和期限结构，提高流动性风险管理水平。”央行表示。

中国人民银行数据显示，截至2013年底时，中国官方黄金储备仍持平于1,054吨。并未如此前媒体报导出现激增。央行官方网站最近更新了“黄金和外汇储备”报表，显示2013年全年的黄金储备维持在3,389万盎司（即1,054吨）。而在“货币当局资产负债表”中，货币黄金同期也一直维持于此前的669.84亿元人民币未有变化。

中国央行公布，2013年末，常备借贷便利(SLF)余额为1,000亿元人民币，较6月末的年内高点下降3,160亿元；当年SLF累计发放23,650亿元。刊登在央行网站的数据显示，去年10月、11月及12月SLF余额分别为3,010亿、2,610亿和1,000亿元。

香港金融管理局表示，已经用完可投资中国大陆资本市场的65亿美元额度，将申请提高额度。香港金管局副总裁余伟文向立法会的财经事务委员会表示，用于投资大陆银行间债券市场的300亿人民币(49.5亿美元)，和15亿美元合格境外机构投资者(QFII)额度均已用完。“我们将和大陆监管机构商讨提高额度，”余伟文在答覆质询时称。

**澳洲**

澳洲央行提高了对2014年经济成长与通胀的预测，称刺激力度很强的货币政策及澳元走软正在支撑经济。央行在其66页的季度货币政策报告中重申，利率在未来一段时间内可能保持在2.5%，部分原因是目前预计年中前基础通胀接近其目标区间的高端。“基于通胀前景以及当前经济活动，委员会认为一段时间内政策利率可能要保持稳定，”澳洲央行称，立场与本周稍早发布的一份短声明相呼应。

**韩国**

韩国央行连续第九个月维持指标利率不变，符合市场预期。经济复苏势头日益增强，支持该行将在今年稍晚的时候开始升息的普遍看法。

**其他央行**

菲律宾央行一如预期，宣布维持隔夜借款利率在3.5%的纪录低点不变，并表示通胀可以控制。菲律宾央行表示，尽管公用事业类物价上涨且披索走软，但预计今年平均通胀率仍略低于稍早预期，通胀前景依然可控。

乌克兰央行周五表示，该国外汇市场的紧张是短期现象，对外资的高需求只是暂时的。央行货币政策部门负责人称，央行会继续在汇市展开干预。 (完)

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