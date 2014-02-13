台湾汇市：台币盘初随韩元走弱，外商银与进口商买美元

路透台北2月13日 - 台币兑美元 周四早盘实质交易偏弱。交易员称，韩元等亚洲新兴市场货币下跌，且台股与韩股也回档，令台币表现弱势。

汇银人士指出，早盘见外商银行的美元买需，进口商也在30.28-30.29买美元，但出口商则不急于出手，美元卖单挂在30.32-30.33价位。由于缺乏明确交投方向，预料今日实质交易区间看在30.29-30.35。

“ 韩元在利率决议之后走弱，外资应该获利了结。”一位本地银行交易员说。

韩国央行周四连续第九个月维持指标利率不变，符合市场预期。经济复苏势头日益增强，支持该行将在今年稍晚的时候开始升息的普遍看法。

本地时间10:25，台湾股市 下跌0.34%，报8,481.74点。韩国股市 则跌0.24%报1,931.28点。韩元/美元 报1,064，上日收在1,062.14。

早盘台币兑美元的实质成交区间在30.303-30.319，上日台币实质交易区间主要在30.280-30.330。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场方面，一个月远汇报价 早盘在30.254/268左右，上日纽约盘收在30.200。

交易员观察市场最新动态：

* 韩元自近一个月高点回落，亚洲货币普遍疲软。

* 台股强势反弹后力竭，观察外资是否持续买超。

* 美元走强仍是趋势，惟近期缺乏作多讯号，以区间操作为主。

交易员预测今日集中交易区间：

* 30.290-30.350

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