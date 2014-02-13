《独家新闻》人力资源软件商Kronos拒绝逾45亿美元的收购报价--消息

中美贸易：美国寻求对中国牛肉出口以及金融服务市场准入--白宫发言人
路透华盛顿4月10日 - 白宫发言人斯派塞(Sean Spicer)周一表示，美国贸易谈判代表将尝试在未来百日内与中国敲定多项协议，恢复对中国的牛肉出口并使美国企业获准进入封闭的中国金融服务市场。
目前尚不清楚Kronos能否与前述买家之一达成更高价格的协议，也不确定该公司所有人目前是否会暂时搁置出售，未来再做尝试。
一知情人士称，收购方上周提交了最佳和最终出价。该人士要求不具名，因相关商谈未公开。
Kronos、Hellman & Friedman、黑石集团和贝恩资本的代表人均未立即回应置评要求，而JMI Equity与Advent拒绝评论。
Kronos暂停出售，凸显了卖方的高期望。该公司为100多个国家的公司和机构提供人力管理服务。
虽然甲骨文(Oracle) 、IBM 和思爱普(SAP) 这次都没有接洽Kronos，但私募股权所有人期待它们有朝一日愿意以高价收购Kronos。(完) (编译 洪曦/朱晓军；审校 白云)
路透华盛顿4月10日 - 白宫发言人斯派塞(Sean Spicer)周一表示，美国贸易谈判代表将尝试在未来百日内与中国敲定多项协议，恢复对中国的牛肉出口并使美国企业获准进入封闭的中国金融服务市场。
路透香港4月10日 - 从事物业投资及休闲/旅游业务的海航实业集团宣布，拟向仓储及集装箱货运服务供应商CWT Ltd提出要约，收购后者逾6亿股已发行股本，涉资近14亿新加坡元（约76.9亿港元）。
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