《独家新闻》人力资源软件商Kronos拒绝逾45亿美元的收购报价--消息

目前尚不清楚Kronos能否与前述买家之一达成更高价格的协议，也不确定该公司所有人目前是否会暂时搁置出售，未来再做尝试。

一知情人士称，收购方上周提交了最佳和最终出价。该人士要求不具名，因相关商谈未公开。

Kronos、Hellman & Friedman、黑石集团和贝恩资本的代表人均未立即回应置评要求，而JMI Equity与Advent拒绝评论。

Kronos暂停出售，凸显了卖方的高期望。该公司为100多个国家的公司和机构提供人力管理服务。

虽然甲骨文(Oracle) 、IBM 和思爱普(SAP) 这次都没有接洽Kronos，但私募股权所有人期待它们有朝一日愿意以高价收购Kronos。(完) (编译 洪曦/朱晓军；审校 白云)