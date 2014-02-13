中国新债：国开行下周二将增发五期固息债，总额至多310亿元

金属期市：上海期铝飙升，因中国削减产能且经济数据强劲
路透墨尔本4月17日 - 上海期交所期铝价格周一涨至近四年高位，因中国采取新的削减产能措施，且中国第一季经济增长强劲，支撑该国对大多数金属的需求前景。
路透上海2月13日 - 中国国家开发银行 周四公告称，将于下周二(18日)再次招标增发今年第1-5期固息债(俗称“福娃债”)，总额不超过310亿元人民币。
刊登在中国债券信息网的公告显示，本次增发五期债中1/5/10年品种采用荷兰式招标，3/7年期采用美国式招标。
上述债券承揽费按认购债券面值计算，一年期无承揽费，三年期为0.05%，五年期和七年期为0.10%，10年期为0.15%；各品种均无兑付手续费。
具体发行条款如下：
第1-5期增发债
--------------------------------------------------------------
发行上限 1年50亿元；3/5年70亿元；7/10年60亿元
期限/计息方式 1/3/5/7/10年固息
招标时间 1/3/5年：2月18日9:30-10:30
7/10年：2月18日9:30-11:10
招标方式 3/7年多重价格(美国式)招标；1/5/10年单一价格(荷兰式)招标
缴款日 2月20日
起息日 3/5/7年：1月14日
1/10年：1月20日
分销期 2月19日-2月20日
上市日 1年：2月24日
3/5/7/10年：2月26日
基本承销额 不设立
付息频率 按年
发行人增发权利 保留
--------------------------------------------------------------
第1-5期债此前招标情况如下：
一年 三年 五年 七年 10年
-----------------------------------------------------------------
票面利率(1/9) -- 5.6957% 5.75% 5.79% --
(加权)
(1/14) 5.01% -- -- -- 5.90%
1/14增发中标收益率 -- 5.6849% 5.8002% 5.8794% --
(加权)
1/17增发中标收益率 -- 5.6856% -- -- --
(加权)
1/21增发中标收益率 5.0047% 5.6030% 5.7057% 5.7623% 5.8149%
(加权) (加权)
2/11增发中标收益率 5.0041% 5.4744% 5.5646% 5.6663% 5.7138%
(加权) (加权) (完)
参看详情，可点选 here (发稿 边竞；审校 林高丽)
路透墨尔本4月17日 - 上海期交所期铝价格周一涨至近四年高位，因中国采取新的削减产能措施，且中国第一季经济增长强劲，支撑该国对大多数金属的需求前景。
0720GMT，现货金上涨0.3%至每盎司1,288.50美元，日内稍早一度触及去年11月初以来高位1,295.42美元。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选