《焦点》澳洲1月失业率升至逾10年高位，打压澳元走软

全球金市：金价触及五个月高位，因地缘政治紧张情势升温
0720GMT，现货金上涨0.3%至每盎司1,288.50美元，日内稍早一度触及去年11月初以来高位1,295.42美元。
整体而言，制造业仅占国内生产总值(GDP)的7%，汽车业只有0.4%。整个产业占所有工作岗位的8%，不及建筑、零售和保健业。
科学、专业性和技术服务的就业在近几年急速扩大，规模几乎赶上制造业。
的确，汽车销售和维修业务的就业人数是汽车制造业的三倍，且如果进口关税完全取消，进口汽车变得更便宜时，销售和维修业务实际上会有更好的发展。
“我们的分析显示，这对全国劳动市场和经济成长的影响将会很小，”CBA分析师Diana Mousina表示。“过去10年来产业重整的结果暗示很大部分的劳动力在其他领域找到工作。”(完) (编译 徐文焰/李爽/孙茉莉/戴素萍 审校 白云/张若琪/张荻)
0720GMT，现货金上涨0.3%至每盎司1,288.50美元，日内稍早一度触及去年11月初以来高位1,295.42美元。
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路透上海4月17日 - 以下为中国已公布的主要金融数据:(%为同比) 2017年3月 2月 1月 2016年12月 11月 10月 9月 8月 7月 基础货币(万 30.24(6.71%) 30.27(4.19%) 30.78(5.99%) 30.90(11.80%) 29.19(7.5%) 29.01(5.20%) 29.07(3.94%) 28.52(0.48%) 28.41(0.33%) 亿) M2(万亿) 159.96(10.6%) 158.29(11.1%)