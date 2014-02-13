《焦点》澳洲1月失业率升至逾10年高位，打压澳元走软

整体而言，制造业仅占国内生产总值(GDP)的7%，汽车业只有0.4%。整个产业占所有工作岗位的8%，不及建筑、零售和保健业。

科学、专业性和技术服务的就业在近几年急速扩大，规模几乎赶上制造业。

的确，汽车销售和维修业务的就业人数是汽车制造业的三倍，且如果进口关税完全取消，进口汽车变得更便宜时，销售和维修业务实际上会有更好的发展。

“我们的分析显示，这对全国劳动市场和经济成长的影响将会很小，”CBA分析师Diana Mousina表示。“过去10年来产业重整的结果暗示很大部分的劳动力在其他领域找到工作。”(完) (编译 徐文焰/李爽/孙茉莉/戴素萍 审校 白云/张若琪/张荻)