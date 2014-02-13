香港个股：华油能源称哈萨克斯坦货币贬值可能影响今年收入

路透香港2月13日 - 于中国、哈萨克斯坦及加拿大从事油田服务的华油能源集团 称，哈萨克斯坦货币大幅贬值，可能对公司2014年度收入产生一定影响。

美国缩减买债规模对新兴市场货币造成压力。随着最大贸易伙伴俄罗斯的货币贬值后，哈萨克斯坦国家银行于2月11日宣布将该国法定货币坚戈（Tenge）大幅贬值19.3%，美元对坚戈的兑换基准价从前一日的1比155.5调整为1比185。

据巴克莱的报告称，华油能源于2012年及2013年上半年的收入来自哈萨克斯坦业务，而公司过去没有进行外汇对冲，因此估计此次坚戈贬值可能对其2014年度盈利有高至8-10%的影响，公司同时可能需要为应收账款减值8,500-9,000万元人民币。

华油能源于2013年上半年收入为8.7亿元，净利9,760万元；2012年度收入18.3亿元，净利2.48亿元。

该股周三股价大跌14%后，今早一度再跌逾5%；香港时间10:33，跌2.04%，报4.33港元。（完）

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