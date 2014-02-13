香港个股：华油能源称哈萨克斯坦货币贬值可能影响今年收入

全球金市：金价触及五个月高位，因地缘政治紧张情势升温
0720GMT，现货金上涨0.3%至每盎司1,288.50美元，日内稍早一度触及去年11月初以来高位1,295.42美元。
路透香港2月13日 - 于中国、哈萨克斯坦及加拿大从事油田服务的华油能源集团 称，哈萨克斯坦货币大幅贬值，可能对公司2014年度收入产生一定影响。
美国缩减买债规模对新兴市场货币造成压力。随着最大贸易伙伴俄罗斯的货币贬值后，哈萨克斯坦国家银行于2月11日宣布将该国法定货币坚戈（Tenge）大幅贬值19.3%，美元对坚戈的兑换基准价从前一日的1比155.5调整为1比185。
据巴克莱的报告称，华油能源于2012年及2013年上半年的收入来自哈萨克斯坦业务，而公司过去没有进行外汇对冲，因此估计此次坚戈贬值可能对其2014年度盈利有高至8-10%的影响，公司同时可能需要为应收账款减值8,500-9,000万元人民币。
华油能源于2013年上半年收入为8.7亿元，净利9,760万元；2012年度收入18.3亿元，净利2.48亿元。
该股周三股价大跌14%后，今早一度再跌逾5%；香港时间10:33，跌2.04%，报4.33港元。（完）
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(记者 雷美珍；审校 林高丽)
0720GMT，现货金上涨0.3%至每盎司1,288.50美元，日内稍早一度触及去年11月初以来高位1,295.42美元。
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路透上海4月17日 - 以下为中国已公布的主要金融数据:(%为同比) 2017年3月 2月 1月 2016年12月 11月 10月 9月 8月 7月 基础货币(万 30.24(6.71%) 30.27(4.19%) 30.78(5.99%) 30.90(11.80%) 29.19(7.5%) 29.01(5.20%) 29.07(3.94%) 28.52(0.48%) 28.41(0.33%) 亿) M2(万亿) 159.96(10.6%) 158.29(11.1%)