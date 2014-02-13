日本股市：日经指数早盘走低，酿酒商股价受获利预估欠佳打压

金属期市：上海期铝飙升，因中国削减产能且经济数据强劲
路透墨尔本4月17日 - 上海期交所期铝价格周一涨至近四年高位，因中国采取新的削减产能措施，且中国第一季经济增长强劲，支撑该国对大多数金属的需求前景。
路透东京2月13日 - 日本股市日经指数周四早盘小幅下跌，投资人静待更多美国经济数据出炉；Sapporo Holdings 等酿酒商因获利预测欠佳，打压股价下滑。
日经指数 早盘中下跌0.4%至14,737.57点，中断此前三日连涨。周三该指数升至14,800.06点，为1月31日以来最高收位。
分析师称，日经指数在15,000点的重要心理关卡面临阻力；若像是今日稍晚的零售销售等美国数据令投资人快慰，日经指数可望升至该水准之上交投。
“外资需要更多宏观面的刺激因素才会追高市场，因此他们目前暂居观望。而另一方面，散户则了结近日获利。”野村证券策略师Jun Yunoki称。
Sapporo Holdings和朝日集团控股 双双跌至一周低点，分别下挫4.6%和6.3%，此前这些酿酒商的2014年营业利润预估低于分析师预期。
东证股价指数 跌0.6%至1,212.50点。(完)
路透墨尔本4月17日 - 上海期交所期铝价格周一涨至近四年高位，因中国采取新的削减产能措施，且中国第一季经济增长强劲，支撑该国对大多数金属的需求前景。
0720GMT，现货金上涨0.3%至每盎司1,288.50美元，日内稍早一度触及去年11月初以来高位1,295.42美元。
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