日本股市：日经指数早盘走低，酿酒商股价受获利预估欠佳打压

路透东京2月13日 - 日本股市日经指数周四早盘小幅下跌，投资人静待更多美国经济数据出炉；Sapporo Holdings 等酿酒商因获利预测欠佳，打压股价下滑。

日经指数 早盘中下跌0.4%至14,737.57点，中断此前三日连涨。周三该指数升至14,800.06点，为1月31日以来最高收位。

分析师称，日经指数在15,000点的重要心理关卡面临阻力；若像是今日稍晚的零售销售等美国数据令投资人快慰，日经指数可望升至该水准之上交投。

“外资需要更多宏观面的刺激因素才会追高市场，因此他们目前暂居观望。而另一方面，散户则了结近日获利。”野村证券策略师Jun Yunoki称。

Sapporo Holdings和朝日集团控股 双双跌至一周低点，分别下挫4.6%和6.3%，此前这些酿酒商的2014年营业利润预估低于分析师预期。