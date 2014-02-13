《分析》被美股波动掩盖的秘密：企业获利在增长

在某种程度上，获利表现再度交出漂亮成绩单，超越了预期。第四季的预测原是汤森路透1996年开始追踪这项数据以来，最为悲观的。

但财报季的光彩在某种程度上却被新兴市场动荡所遮蔽。新兴市场的动荡延烧到美国和其他发达经济体，股市也遭遇卖压。

但金融股的财报惊喜最大，Travelers Companies 和Allstate 等保险商，在金融股中财报超预期的幅度最大。

但并非一切都在上升中。

第一季的财测大部分仍然悲观，汤森路透数据显示，给出预警和乐观预测的企业比数为4.8比1。