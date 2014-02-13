《分析》被美股波动掩盖的秘密：企业获利在增长

全球金市：金价触及五个月高位，因地缘政治紧张情势升温
0720GMT，现货金上涨0.3%至每盎司1,288.50美元，日内稍早一度触及去年11月初以来高位1,295.42美元。
在某种程度上，获利表现再度交出漂亮成绩单，超越了预期。第四季的预测原是汤森路透1996年开始追踪这项数据以来，最为悲观的。
但财报季的光彩在某种程度上却被新兴市场动荡所遮蔽。新兴市场的动荡延烧到美国和其他发达经济体，股市也遭遇卖压。
但金融股的财报惊喜最大，Travelers Companies 和Allstate 等保险商，在金融股中财报超预期的幅度最大。
但并非一切都在上升中。
第一季的财测大部分仍然悲观，汤森路透数据显示，给出预警和乐观预测的企业比数为4.8比1。
2014年全年的获利预估也下降，目前预估为成长9.3%，低于1月1日预估的成长10.8%。(完) (编译 朱晓军/王洋/戴素萍/张若琪 审校 田建华/许娜/侯向明/李春喜)
0720GMT，现货金上涨0.3%至每盎司1,288.50美元，日内稍早一度触及去年11月初以来高位1,295.42美元。
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路透上海4月17日 - 以下为中国已公布的主要金融数据:(%为同比) 2017年3月 2月 1月 2016年12月 11月 10月 9月 8月 7月 基础货币(万 30.24(6.71%) 30.27(4.19%) 30.78(5.99%) 30.90(11.80%) 29.19(7.5%) 29.01(5.20%) 29.07(3.94%) 28.52(0.48%) 28.41(0.33%) 亿) M2(万亿) 159.96(10.6%) 158.29(11.1%)