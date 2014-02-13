企业并购：台湾国票金拟每股31台币购京城银，但官股股东有疑虑--消息

路透台北2月13日 - 两位知情消息人士透露，台湾国票金控 拟以每股31台币收购京城银行 ，不过国票金官股股东担忧股权恐被稀释及董事席次恐生变化，为此桩并购案增添变数。

一位消息人士向路透表示，国票金将以每股31台币收购京城银，将于下月7日召开董事会讨论该案，官股股东不仅担心收购价格偏高，也忧心将稀释官股股权及董监事席次分配。

京城银股价周四盘中报28.80台币，跌1.54%；国票金则微涨0.1%。

消息人士并指出，当初官股银行因为政策性因素才入股国票金，现在官股股东对此并购存有歧见，也希望财政部能介入，毕竟现在京城银行的股价有点贵。

一位财政部不愿具名官员指出，农历年前国票金旗下的官股银行派驻代表已向国库署说明此事，财政部初步倾向尊重官股银行的投资决策，并未做出进一步裁示。

另有一位主管机关官员也称，官股的意见很重要，由于董事会召开时间已近，预料财政部到最后仍会表态。

路透曾联系国票金控发言人邱铭恩，但截至发稿前为止尚未接到其未回覆电话；京城银则暂时未能联络上。

台湾经济日报周三曾报导称，万泰银行 嫁入开发金控 带动中小银行并购热潮。接下来最热门的银行〞准新娘〞，首推京城银、安泰银 ，其中，京城银最快可望在3月间与国票金敲定并购条件；安泰银则是广泛与潜在买家洽谈，加紧脚步。