企业并购：台湾国票金拟每股31台币购京城银，但官股股东有疑虑--消息

全球金市：金价触及五个月高位，因地缘政治紧张情势升温
0720GMT，现货金上涨0.3%至每盎司1,288.50美元，日内稍早一度触及去年11月初以来高位1,295.42美元。
路透台北2月13日 - 两位知情消息人士透露，台湾国票金控 拟以每股31台币收购京城银行 ，不过国票金官股股东担忧股权恐被稀释及董事席次恐生变化，为此桩并购案增添变数。
一位消息人士向路透表示，国票金将以每股31台币收购京城银，将于下月7日召开董事会讨论该案，官股股东不仅担心收购价格偏高，也忧心将稀释官股股权及董监事席次分配。
京城银股价周四盘中报28.80台币，跌1.54%；国票金则微涨0.1%。
消息人士并指出，当初官股银行因为政策性因素才入股国票金，现在官股股东对此并购存有歧见，也希望财政部能介入，毕竟现在京城银行的股价有点贵。
一位财政部不愿具名官员指出，农历年前国票金旗下的官股银行派驻代表已向国库署说明此事，财政部初步倾向尊重官股银行的投资决策，并未做出进一步裁示。
另有一位主管机关官员也称，官股的意见很重要，由于董事会召开时间已近，预料财政部到最后仍会表态。
路透曾联系国票金控发言人邱铭恩，但截至发稿前为止尚未接到其未回覆电话；京城银则暂时未能联络上。
台湾经济日报周三曾报导称，万泰银行 嫁入开发金控 带动中小银行并购热潮。接下来最热门的银行〞准新娘〞，首推京城银、安泰银 ，其中，京城银最快可望在3月间与国票金敲定并购条件；安泰银则是广泛与潜在买家洽谈，加紧脚步。
根据证交所资料显示，包括台湾金控旗下银行、第一金控 旗下第一银行、华南金控旗下 华南银行、兆丰金控 旗下兆丰银行等泛官股，合计持有国票金约9%股权，并在国票金有两席董事、一位监察人。(完) (记者 詹静宜；审校 张喜良)
0720GMT，现货金上涨0.3%至每盎司1,288.50美元，日内稍早一度触及去年11月初以来高位1,295.42美元。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透上海4月17日 - 以下为中国已公布的主要金融数据:(%为同比) 2017年3月 2月 1月 2016年12月 11月 10月 9月 8月 7月 基础货币(万 30.24(6.71%) 30.27(4.19%) 30.78(5.99%) 30.90(11.80%) 29.19(7.5%) 29.01(5.20%) 29.07(3.94%) 28.52(0.48%) 28.41(0.33%) 亿) M2(万亿) 159.96(10.6%) 158.29(11.1%)