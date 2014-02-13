日本债市：公债价格几无变动，日股下跌抵销美债跌势的冲击

全球金市：金价触及五个月高位，因地缘政治紧张情势升温
0720GMT，现货金上涨0.3%至每盎司1,288.50美元，日内稍早一度触及去年11月初以来高位1,295.42美元。
但随着日经指数 下跌，日本公债逐步削减跌幅。
当日涨跌 上日
最新报价 (基点) 收市价
两年期公债 0.000% +0.0 0.070%
五年期公债 0.190% +0.0 0.190%
10年期公债 0.610% +0.5 0.605%
20年期公债 1.470% +0.0 1.470%
30年期公债 1.645% +0.0 1.645%
10年期公债期货 <0#JGB:> 144.84 +0.05 144.79
注1：公债期货涨跌为点数。
注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)
美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告
美债每日展望 欧元区公债市场
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 戴素萍/李爽 审校 李春喜)
0720GMT，现货金上涨0.3%至每盎司1,288.50美元，日内稍早一度触及去年11月初以来高位1,295.42美元。
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路透上海4月17日 - 以下为中国已公布的主要金融数据:(%为同比) 2017年3月 2月 1月 2016年12月 11月 10月 9月 8月 7月 基础货币(万 30.24(6.71%) 30.27(4.19%) 30.78(5.99%) 30.90(11.80%) 29.19(7.5%) 29.01(5.20%) 29.07(3.94%) 28.52(0.48%) 28.41(0.33%) 亿) M2(万亿) 159.96(10.6%) 158.29(11.1%)