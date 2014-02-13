《汇市简讯》日圆/韩元反弹现雏形

全球金市：金价触及五个月高位，因地缘政治紧张情势升温
0720GMT，现货金上涨0.3%至每盎司1,288.50美元，日内稍早一度触及去年11月初以来高位1,295.42美元。
0213GMT
* 从10.75阻力区料拉回至10.37
* 关键的50%费波纳奇水准在10.37--今日可能由此开始小反弹
* 最终会恢复强势--可能再度测试10.75
* 如果日线收于此处上方，将看向更高的目标水准
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 张涛；审校 张荻)
0720GMT，现货金上涨0.3%至每盎司1,288.50美元，日内稍早一度触及去年11月初以来高位1,295.42美元。
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路透上海4月17日 - 以下为中国已公布的主要金融数据:(%为同比) 2017年3月 2月 1月 2016年12月 11月 10月 9月 8月 7月 基础货币(万 30.24(6.71%) 30.27(4.19%) 30.78(5.99%) 30.90(11.80%) 29.19(7.5%) 29.01(5.20%) 29.07(3.94%) 28.52(0.48%) 28.41(0.33%) 亿) M2(万亿) 159.96(10.6%) 158.29(11.1%)