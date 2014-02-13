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亚洲 | 2014年 2月 13日 星期四 11:27 BJT

《汇市简讯》日圆/韩元反弹现雏形

0213GMT

* 从10.75阻力区料拉回至10.37

* 关键的50%费波纳奇水准在10.37--今日可能由此开始小反弹

* 最终会恢复强势--可能再度测试10.75

* 如果日线收于此处上方，将看向更高的目标水准

* 图表：link.reuters.com/vaz76v

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