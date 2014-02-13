日韩经济指标预测--2月14日-2月21日****

以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程： 2月10日当周 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月14日(五) -- 韩国出口(较上年同期) 1月修正值 -- -0.2% 进口(较上年同期) -- -0.9% 贸易收支(亿美元) -- 顺差7.4 2月17日当周 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月16日(日) 2350 日本国内生产总值(GDP)(较前季) 第四季 +0.7% +0.3% GDP环比年率 +2.8% +1.1% 2月17日(一) 0430 日本工业生产修正值(较前月) 12月 -- +1.1% 产能利用率指数(较前月) -- -0.5% 2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较前月) 1月 -- +0.2% (较上年同期) -- -0.4% 2月18日(二) 暂无重要经济数据出炉 2月19日(三) 2330 日本路透短观调查 2月 -- -- 2350 日本出口(较上年同期) 1月 -- +15.3% 进口(较上年同期) -- +24.7% 贸易收支(亿日圆) -- 逆差13,021 2月20日(四) 暂无重要经济数据出炉 2月21日(五) 暂无重要经济数据出炉 (完)