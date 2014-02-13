日韩经济指标预测--2月14日-2月21日****

标题新闻：汇丰一高管称约有100家公司将在沙特股票市场上市，涵盖矿业、医疗保健和能源等行业
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以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程： 2月10日当周 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月14日(五) -- 韩国出口(较上年同期) 1月修正值 -- -0.2% 进口(较上年同期) -- -0.9% 贸易收支(亿美元) -- 顺差7.4 2月17日当周 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月16日(日) 2350 日本国内生产总值(GDP)(较前季) 第四季 +0.7% +0.3% GDP环比年率 +2.8% +1.1% 2月17日(一) 0430 日本工业生产修正值(较前月) 12月 -- +1.1% 产能利用率指数(较前月) -- -0.5% 2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较前月) 1月 -- +0.2% (较上年同期) -- -0.4% 2月18日(二) 暂无重要经济数据出炉 2月19日(三) 2330 日本路透短观调查 2月 -- -- 2350 日本出口(较上年同期) 1月 -- +15.3% 进口(较上年同期) -- +24.7% 贸易收支(亿日圆) -- 逆差13,021 2月20日(四) 暂无重要经济数据出炉 2月21日(五) 暂无重要经济数据出炉 (完)
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路透上海4月17日 - 以下为中国已公布的主要金融数据:(%为同比) 2017年3月 2月 1月 2016年12月 11月 10月 9月 8月 7月 基础货币(万 30.24(6.71%) 30.27(4.19%) 30.78(5.99%) 30.90(11.80%) 29.19(7.5%) 29.01(5.20%) 29.07(3.94%) 28.52(0.48%) 28.41(0.33%) 亿) M2(万亿) 159.96(10.6%) 158.29(11.1%)
路透首尔4月17日 - 韩国证券交易所周一公布，截至0722GMT，外资 在韩国股市卖超1,117亿韩元。已连续三个交易日卖超，共计卖超1,863亿 韩元(1.6385亿美元)。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 4 月17日 -111.7 266.9 -161.2 ^4 月14日 -73.5 22.8 44.4 4 月13日 -1.1 104.2 -113.8 4 月12日 79.1 -104.8 24.8 4 月11日 -126.6 97.8