路透基点：中信泰富已出售1,000万美元贷款--RLPC

路透香港2月13日 - 汤森路透旗下基点援引银行业消息人士的话称，中信泰富有限公司在2013年5月签约的3.3亿美元四年期定期贷款中，有1,000万美元贷款已在上个月出售，综合收益为335个基点。

这笔子弹式贷款的利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码238个基点。银行获邀参与一般银团，承贷2,000-2,900万美元的银行综合收益为275个基点，承贷1,000-1,900万美元者为270个基点。高级银团中承贷4,000万美元、3,500-3,900万美元以及3,000-3,400万美元者的综合收益分别为290个基点、285个基点和280个基点。

兆丰国际商业银行、台北富邦商业银行与台湾合作金库担任本贷款案的牵头行兼簿记行。

台湾银行、永丰银行和富邦银行(香港)为牵头行，另有七家银行参贷，包括：华南商业银行、台湾土地银行、彰化商业银行、远东国际商业银行、第一商业银行、台湾企银和万泰银行。

与此同时，借款人还在市场中寻求至少50亿港元(6.44亿美元)五年期子弹式贷款，用于再融资及一般运营开支。银行受邀组建牵头行团队，每家需承贷约10亿港元。消息人士称，是次贷款的综合收益约为275个基点，利率为较香港银行同业拆息(Hibor)加码255个基点。

中信泰富为中国国企中信集团子公司，穆迪给出的债信评级为Ba2。

中信集团另一家子公司中信资源目前正在筹办一笔3亿美元三年期子弹式贷款案，最高综合收益为290个基点，利率较Libor加码220个基点。(完)