路透基点：中信泰富已出售1,000万美元贷款--RLPC

全球金市：金价触及五个月高位，因地缘政治紧张情势升温
0720GMT，现货金上涨0.3%至每盎司1,288.50美元，日内稍早一度触及去年11月初以来高位1,295.42美元。
路透香港2月13日 - 汤森路透旗下基点援引银行业消息人士的话称，中信泰富有限公司在2013年5月签约的3.3亿美元四年期定期贷款中，有1,000万美元贷款已在上个月出售，综合收益为335个基点。
这笔子弹式贷款的利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码238个基点。银行获邀参与一般银团，承贷2,000-2,900万美元的银行综合收益为275个基点，承贷1,000-1,900万美元者为270个基点。高级银团中承贷4,000万美元、3,500-3,900万美元以及3,000-3,400万美元者的综合收益分别为290个基点、285个基点和280个基点。
兆丰国际商业银行、台北富邦商业银行与台湾合作金库担任本贷款案的牵头行兼簿记行。
台湾银行、永丰银行和富邦银行(香港)为牵头行，另有七家银行参贷，包括：华南商业银行、台湾土地银行、彰化商业银行、远东国际商业银行、第一商业银行、台湾企银和万泰银行。
与此同时，借款人还在市场中寻求至少50亿港元(6.44亿美元)五年期子弹式贷款，用于再融资及一般运营开支。银行受邀组建牵头行团队，每家需承贷约10亿港元。消息人士称，是次贷款的综合收益约为275个基点，利率为较香港银行同业拆息(Hibor)加码255个基点。
中信泰富为中国国企中信集团子公司，穆迪给出的债信评级为Ba2。
中信集团另一家子公司中信资源目前正在筹办一笔3亿美元三年期子弹式贷款案，最高综合收益为290个基点，利率较Libor加码220个基点。(完)
(编译 徐文焰 审校 高琦)
0720GMT，现货金上涨0.3%至每盎司1,288.50美元，日内稍早一度触及去年11月初以来高位1,295.42美元。
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路透上海4月17日 - 以下为中国已公布的主要金融数据:(%为同比) 2017年3月 2月 1月 2016年12月 11月 10月 9月 8月 7月 基础货币(万 30.24(6.71%) 30.27(4.19%) 30.78(5.99%) 30.90(11.80%) 29.19(7.5%) 29.01(5.20%) 29.07(3.94%) 28.52(0.48%) 28.41(0.33%) 亿) M2(万亿) 159.96(10.6%) 158.29(11.1%)