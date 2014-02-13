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货币新闻 | 2014年 2月 13日 星期四 16:40 BJT

瑞典央行：维持指标利率在0.75%不变，预计2015年前都不会升息

路透斯德哥尔摩2月13日 - 瑞典央行周四维持指标回购利率在0.75%不变，一如市场预期。央行并表示，在通胀回升且经济复苏更加稳固以前，回购利率都需维持在当前的低水准。

瑞典央行曾在去年12月降息25个基点。（完）

(编译 高琦 审校 杜明霞)
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