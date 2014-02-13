中国金融：2014年中资银行业利润率将进一步下滑--标普

路透香港2月13日 - 由于中国的政策制定者或维持偏紧的市场流动性，同时放宽对金融业的管制，评级机构标准普尔周四发布报告称，料今年国内银行业贷款质量和利润率将进一步下滑。但获其评级的国内主要银行未来12个月的信用状况将维持适当。

标普资深董事廖强表示，“我们认为2014年中国国内银行的贷款质量将明显恶化。”

由于中国长达十年的建设热潮正在降温，银行依旧面临着地方政府融资平台沉重负债及制造企业产能过剩所致较大风险敞口。标普报告认为，因国内经济企稳、对新显露的风险采取务实的政策措施等有助于限制不良贷款上升，因此料银行贷款质量下降程度料不会十分严重。

自2013年巴塞尔协议III新资本要求实施以来，主要国内银行的资本水平一直符合新要求。但标普认为，中国主要的七家商业银行风险调整后资本比率将在未来几年内维持在6%-7%，表明资本水平“一般”。

标普预计，信用成本上升、利差缩窄、非利息收入增长放缓等将打击国内银行今年的利润率，预计今年国内银行业平均资产回报率将降至0.8%-1%，2013年为1.1%-1.2%。

廖强称，“我们对中国银行业的展望维持稳定国内银行的业务状况、资本水平、风险部位和融资与流动性应会支持它们的个体信用状况，对已获评级的多数主要银行而言尤其如此。”

他并预计，今年中国银行业整体存贷比将进一步趋向监管上限75%，这一点及高达20.5%的严格存款准备金率要求，或将对银行的融资和流动性管理构成挑战。

**香港地区银行利差可能扩大**

标普认为，由于美联储将缩减其月度购债规模，香港地区银行的利差可能扩大，但围绕存款的竞争仍带来一些不确定性。另一方面，香港的房地产价格正走软。预计今年香港房地产价格将下降10%，这对抵押贷款信用质量的影响预料有限。

此外，香港地区银行的信用状况主要取决于对中国的风险敞口和中国的经济表现，今年香港地区的银行将维持其信用状况。