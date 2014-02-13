路透基点：10家银行签字参与台湾玻璃中国控股公司贷款案--RLPC

路透香港2月13日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士称，10家银行已于2月7日签字参与台湾玻璃中国控股公司的1.5亿美元三年期贷款案。

兆丰国际商业银行(3,000万美元)和台湾合作金库银行(2,500万美元)是牵头行兼簿记行。台新银行承贷2,000万美元，共享牵头行头衔。

华南商业银行(1,500万美元)、商业储蓄银行(1,500万美元)、永丰银行(1,000万美元)、彰化银行(1,000万美元)、玉山银行(1,000万美元)和第一商业银行(1,000万美元)以副牵头行头衔参与。台湾土地银行亦参与此案，承贷500万美元。

此前报导称，此项贷款没有抵押，母公司台湾玻璃公司提供担保。贷款利率为较三个月或六个月伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码140个基点，或较台湾美元拆借利率TAIFX3加码100个基点，取其中较高者。

受邀银行承贷2,000万美元或以上将获得20个基点的前端费用，并获得牵头行头衔；承贷1,000-1,990万美元获得10个基点的前端费，并获得经理行头衔；承贷500-990万美元获得5个基点的前端费。

若动用资金不到70%，将获得10个基点的承诺费。

此贷款有两年的延展期，费用为10个基点。

该贷款有两年的宽限期，分三次不等额偿还，每半年偿还一次：第一次和第二次各偿还七分之一、第三次偿还七分之五。

贷款所得将用作再融资、运营资本和资本支出。