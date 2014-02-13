路透基点：10家银行签字参与台湾玻璃中国控股公司贷款案--RLPC

《中国2017年地方债发行中标明细表》--4月17日
一、以下为2017年公开招标的一般地方债发行情况： 发行主体 招标时 期限(年) 票面利率 发行规模( 投标倍数 与区间下限利 间 亿元) 差(bp) *青海 4/17 3 3.28% 9.85 2.22 +25 5 3.50% 22.05 1.89 +35 7 3.74% 22.05 1.32 +48 10 3.83% 22.05 1.17 +50 *浙江 4/14 5 3.13% 28.5658 2.95
路透香港2月13日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士称，10家银行已于2月7日签字参与台湾玻璃中国控股公司的1.5亿美元三年期贷款案。
兆丰国际商业银行(3,000万美元)和台湾合作金库银行(2,500万美元)是牵头行兼簿记行。台新银行承贷2,000万美元，共享牵头行头衔。
华南商业银行(1,500万美元)、商业储蓄银行(1,500万美元)、永丰银行(1,000万美元)、彰化银行(1,000万美元)、玉山银行(1,000万美元)和第一商业银行(1,000万美元)以副牵头行头衔参与。台湾土地银行亦参与此案，承贷500万美元。
此前报导称，此项贷款没有抵押，母公司台湾玻璃公司提供担保。贷款利率为较三个月或六个月伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码140个基点，或较台湾美元拆借利率TAIFX3加码100个基点，取其中较高者。
受邀银行承贷2,000万美元或以上将获得20个基点的前端费用，并获得牵头行头衔；承贷1,000-1,990万美元获得10个基点的前端费，并获得经理行头衔；承贷500-990万美元获得5个基点的前端费。
若动用资金不到70%，将获得10个基点的承诺费。
此贷款有两年的延展期，费用为10个基点。
该贷款有两年的宽限期，分三次不等额偿还，每半年偿还一次：第一次和第二次各偿还七分之一、第三次偿还七分之五。
贷款所得将用作再融资、运营资本和资本支出。
该公司上次进入市场筹资是在2012年9月，当时其通过三年期贷款筹资1.25亿美元，利率为较LIBOR加码120个基点。(完)
一、以下为2017年公开招标的一般地方债发行情况： 发行主体 招标时 期限(年) 票面利率 发行规模( 投标倍数 与区间下限利 间 亿元) 差(bp) *青海 4/17 3 3.28% 9.85 2.22 +25 5 3.50% 22.05 1.89 +35 7 3.74% 22.05 1.32 +48 10 3.83% 22.05 1.17 +50 *浙江 4/14 5 3.13% 28.5658 2.95
下为中国即将或正在招标发行的地方债: 发债主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 (亿元人民币) --------------------------------------------------------------------- 浙江 28.5658 5年 *3.13% 一般地方债 4/17 28.5658 7年 *3.51% 38.0877 10年 *3.67% 86.7119 5年 *3.13% 专项地方债 34.6847 7年 *3.41% 52.027 10年 *3.61% *青海 9.85 3年 3.28% 一般地方债 4
路透上海4月17日 - 以下为中国2017年政策性银行以及其他金融机构已公开发行金融债的具体情况: 一、国家开发银行 人民币债券 --------------------------------------------------------------- 债券名称 发行时间 规模 期限(年) 票面年利率 首场投标倍数 (亿元人民币) 2016年13期 1月5日 90 10 3.7659% 2.33(第17次增发，参考收益率) 增发17 增发18 1月10日 100 3.6866% 1.95(第18次增发，参考收益率) 增发19 1月17日 100 3.8205% 2.82(第19次增发，参考收益率) 增发20 2月7日 100 4.1808% 3.89(第20次增发，参考收益率) 增发21