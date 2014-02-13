中国汇市：人民币早盘随中间价走跌，连续第三天贬值并创年内新低

* 即期早盘连续第三天走贬并创年内新低

* 大行购汇形成的阻力位随中间价下移

* 短期内连续贬值幅度可能有限

路透北京2月13日 - 人民币兑美元即期 周四连续第三天走贬，并续创出年内新低。交易人士称，中间价第二天下跌，大行购汇对人民币形成的阻力位也随之移动，使得整体窄幅振荡区间向下平移。

部分银行反映客盘需求相对均衡，但有中资大行称近期客盘结汇压力较重，因春节复工，且在岸和离岸价格差距较大带来套利的结汇盘。

一中资大行交易员表示，客盘净结汇还是较重，但市场上还是有购汇对美元构成支撑，大体上是跟住中间价走势的。不过他认为短期内人民币贬值幅度不会太明显，估计最多到6.07附近。

一外资行交易员说，大行购汇支撑美元价格，中间价开低也有一些影响。不过人民币小幅走贬、出现双向波动应该是外管局和央行所乐见的，这也是汇率趋于均衡的体现。

北京时间12:00，人民币兑美元即期报6.0648元，上日收报6.0624元。盘间一度触及6.0662元的年内低位。今日人民币兑美元中间价 为6.11元，上日中间价为6.1078元。

全球汇市方面，澳元周四急剧挫低，因澳洲就业报告意外疲弱，重燃澳洲央行降息的可能性。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.1115/40，上日尾盘为6.1080。

北京时间12:00，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.0414/18元，上一交易日尾盘报6.036元。