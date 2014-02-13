新债招标：中国进出口行三年和五年增发债收益率远低于预期--业内人士

全球金市：金价触及五个月高位，因地缘政治紧张情势升温
0720GMT，现货金上涨0.3%至每盎司1,288.50美元，日内稍早一度触及去年11月初以来高位1,295.42美元。
路透上海2月13日 - 业内人士周四透露，中国进出口银行下午招标的三年期和五年期固息增发债，中标收益率分别为5.3047%和5.4333%，明显低于此前市场预测均值5.42%和5.51%。
业内人士并透露，两期债投标倍数分别为2.98倍和2.26倍。
上述两期债是进出口行今年第六期和第七期金融债，为该行今年第二期和第三期增发品种，票面利率分别为5.44%和5.48%。
具体发行条款如下：
第6期 第7期
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发行(招标)上限 60亿元 60亿元
期限/计息方式 三年固息 五年固息
(2014年第二期增发) (2014年第三期增发)
招标方式 单一价格(荷兰式) 单一价格(荷兰式)
缴款日/起息日 2月18日/2月10日 2月19日/1月28日
分销期 2月13日-2月18日 2月13日-2月19日
上市日 2月24日 2月25日
基本承销额 均无
发行手续费 发行总额0.05% 发行总额0.10%
------------------------------------------------------(完) (发稿 边竞; 审校 林高丽)
0720GMT，现货金上涨0.3%至每盎司1,288.50美元，日内稍早一度触及去年11月初以来高位1,295.42美元。
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路透上海4月17日 - 以下为中国已公布的主要金融数据:(%为同比) 2017年3月 2月 1月 2016年12月 11月 10月 9月 8月 7月 基础货币(万 30.24(6.71%) 30.27(4.19%) 30.78(5.99%) 30.90(11.80%) 29.19(7.5%) 29.01(5.20%) 29.07(3.94%) 28.52(0.48%) 28.41(0.33%) 亿) M2(万亿) 159.96(10.6%) 158.29(11.1%)