新债招标：中国进出口行三年和五年增发债收益率远低于预期--业内人士

路透上海2月13日 - 业内人士周四透露，中国进出口银行下午招标的三年期和五年期固息增发债，中标收益率分别为5.3047%和5.4333%，明显低于此前市场预测均值5.42%和5.51%。

业内人士并透露，两期债投标倍数分别为2.98倍和2.26倍。

上述两期债是进出口行今年第六期和第七期金融债，为该行今年第二期和第三期增发品种，票面利率分别为5.44%和5.48%。

具体发行条款如下：

第6期 第7期

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发行(招标)上限 60亿元 60亿元

期限/计息方式 三年固息 五年固息

(2014年第二期增发) (2014年第三期增发)

招标方式 单一价格(荷兰式) 单一价格(荷兰式)

缴款日/起息日 2月18日/2月10日 2月19日/1月28日

分销期 2月13日-2月18日 2月13日-2月19日

上市日 2月24日 2月25日

基本承销额 均无

发行手续费 发行总额0.05% 发行总额0.10%