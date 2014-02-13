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亚洲 | 2014年 2月 13日 星期四 12:23 BJT

路透基点：越秀已在二级市场平价出售1,000万美元贷款--RLPC

路透香港2月13日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士称，越秀企业(集团)公司1月签署的1.5亿美元三年期定期贷款中，有1,000万美元贷款已于2月初在二级市场以平价出售。

此笔贷款由马来亚投资银行牵头，利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码230个基点。

在初级市场，参贷银行的最高费用为135个基点。

借款人上个月还敲定了9.45亿美元贷款，以取代去年10月获得的10亿美元一年期过桥贷款，那笔融资是用来支持越秀收购香港上市企业创兴银行的多数股权。(完)
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