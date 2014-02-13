企业并购：美国Comcast计划以452亿美元收购时代华纳有线--消息人士

路透2月12日 - 据两位知情消息人士透露，美国最大的有线电视公司Comcast 计划以全股票形式，按每股158.82美元收购时代华纳有线(Time Warner Cable) ，这笔总价值达452亿美元的交易预计将于周四宣布。

消息人士称，Comcast计划友好地收购时代华纳有线的全部股票。该人士不愿具名，因为交易细节尚未公开。该收购有待监管批准，两家公司预计交易将在今年底之前完成。

消息人士表示，该收购将创造15亿美元的运营协同效益，50%的协同效益预计将在收购完成后第一年实现。为完成交易，Comcast正计划出让300万名美国用户。(完)