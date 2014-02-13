中国股市：沪综指收跌终结连四日升势，中小盘成长股跳水拖累大盘

标题新闻：汇丰一高管称约有100家公司将在沙特股票市场上市，涵盖矿业、医疗保健和能源等行业
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路透北京2月13日 - 中国股市沪综指周四小幅收跌，终结此前连续四日升势。中小盘成长股今日的跳水走势，引发场内获利回吐抛压。分析师指出，目前市场仍属修复反弹行情，不过主板与创业板对场内资金分流的跷跷板效应明显，以金融股为代表的低估值板块正逐渐获得资金青睐。
沪综指 收报2,098.401点，跌11.554点或0.55%；上证A股今日成交额1,242亿元人民币，上日为1,106亿元。
“主板驱动就是来自于业绩，低估值的估值修复，以金融股为代表，另外就是两会前主题投资的预演。”中银国际证券策略分析师周荣华表示。
他指出，即将召开的中国人大和政协两会，将会带来以政策红利为主的主题投资机会，并在市场中持续发酵，形成一定的市场热点。
他并认为，节后流动性的改善对金融板块有利，同时近期出现了金融行业开始向互联网融合的趋势，从而提升了金融股估值的空间；另外年报披露期间，金融股的业绩相对较好，也具有估值修复的动力。
上证银行股指数 收升1.47%，走势明显强于大盘；近两日持续大涨的中信银行 收涨9.51%。深圳创业板指数P 则收跌3.561%。
沪深300指数 收报2,279.554点，跌0.51%；沪深300指数期货主力2月合约 尾盘报2,275.6点，跌0.32%，成交473,866手。（完）
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路透上海4月17日 - 以下为中国已公布的主要金融数据:(%为同比) 2017年3月 2月 1月 2016年12月 11月 10月 9月 8月 7月 基础货币(万 30.24(6.71%) 30.27(4.19%) 30.78(5.99%) 30.90(11.80%) 29.19(7.5%) 29.01(5.20%) 29.07(3.94%) 28.52(0.48%) 28.41(0.33%) 亿) M2(万亿) 159.96(10.6%) 158.29(11.1%)
路透首尔4月17日 - 韩国证券交易所周一公布，截至0722GMT，外资 在韩国股市卖超1,117亿韩元。已连续三个交易日卖超，共计卖超1,863亿 韩元(1.6385亿美元)。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 4 月17日 -111.7 266.9 -161.2 ^4 月14日 -73.5 22.8 44.4 4 月13日 -1.1 104.2 -113.8 4 月12日 79.1 -104.8 24.8 4 月11日 -126.6 97.8