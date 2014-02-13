韩国股市：下跌且结束六日连涨走势，因外资沽空

全球金市：金价触及五个月高位，因地缘政治紧张情势升温
0720GMT，现货金上涨0.3%至每盎司1,288.50美元，日内稍早一度触及去年11月初以来高位1,295.42美元。
“市场努力想为反弹加力，但目前正在回撤，外资仍然在卖空。虽然市场不安情绪近期有所缓解，但没有新动能推动市场进一步走高，”汉阳证券分析师Lim Dong-rak表示。
市场人气受助于周三的中国1月贸易数据向好，以及美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦上任后的首次公开表态。
同时，韩国央行周四连续第九个月维持指标利率不变，符合市场预期。经济复苏势头日益增强，支持该行将在今年稍晚的时候开始升息的普遍看法。
下跌股与上涨股之比为401比380.
现代商船 下挫5.7%。
NCSoft 和NHN娱乐 分别上扬3.8%和4.6%。(完)
0720GMT，现货金上涨0.3%至每盎司1,288.50美元，日内稍早一度触及去年11月初以来高位1,295.42美元。
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路透上海4月17日 - 以下为中国已公布的主要金融数据:(%为同比) 2017年3月 2月 1月 2016年12月 11月 10月 9月 8月 7月 基础货币(万 30.24(6.71%) 30.27(4.19%) 30.78(5.99%) 30.90(11.80%) 29.19(7.5%) 29.01(5.20%) 29.07(3.94%) 28.52(0.48%) 28.41(0.33%) 亿) M2(万亿) 159.96(10.6%) 158.29(11.1%)