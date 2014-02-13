韩国股市：下跌且结束六日连涨走势，因外资沽空

“市场努力想为反弹加力，但目前正在回撤，外资仍然在卖空。虽然市场不安情绪近期有所缓解，但没有新动能推动市场进一步走高，”汉阳证券分析师Lim Dong-rak表示。

市场人气受助于周三的中国1月贸易数据向好，以及美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦上任后的首次公开表态。

同时，韩国央行周四连续第九个月维持指标利率不变，符合市场预期。经济复苏势头日益增强，支持该行将在今年稍晚的时候开始升息的普遍看法。

下跌股与上涨股之比为401比380.

现代商船 下挫5.7%。

NCSoft 和NHN娱乐 分别上扬3.8%和4.6%。(完)