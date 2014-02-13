《热点透视》卡尼机灵闪躲市场对英央行前瞻指引的质疑，但恐自陷网罗

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撰稿 George Hay 编译 张明钧

路透伦敦2月13日 - 英国央行总裁在2月12日面对棘手难题时采取了有技巧的回撤。他需要向市场解释：已然显露败象的前瞻性政策何以能称之为大获成功，还有央行提高国内生产总值(GDP)成长假设的行为为何并不是暗示提早升息。他的这种转向调整可能只会让他身陷经济流沙。

时间拉回到8月，卡尼为了刺激消费者及企业信心，因而根据前瞻指引宣称将维持长期低利率，并承诺在失业率降至7%之前不会考虑升息。然而实际情况是，根本不需用两至三年的时间，失业率就已经以加倍的快速从7.8%下滑。

以某种程度的厚颜，卡尼如今宣称GPD成长及通胀下滑正是前瞻指引奏效的迹象。但英国央行原本就不怎么样的预测能力已经因此受创。央行将2014年GDP成长率预估从2.8%上调至3.4%，这几乎可说是邀请投资人及企业假设该行会提早升息，升息时点将早于市场预期的2015年第二季。

卡尼摆平这个问题的办法，就是提出更为模糊的目标。通常经济强劲成长会伴随着薪资增加及通胀上扬，因而需要升息以避免英国消费者物价升破央行的2%目标。英国央行主张国内闲置产能相当于GDP的1-1.5%。在这所谓的“产出缺口”消失之前，通胀仍将受控。当然要准确研判这个缺口何时会消失是一项极其困难的工作。

卡尼承诺利率将维持在低档，就算利率走高，也将维持在信贷紧缩之前的平均水准5%以下，但批评人士认为卡尼做此承诺的目的很大程度并不在于刺激经济成长，更大程度是在于他担心若利率上涨速度过快，将导致许多抵押贷款违约。就算这个新的产出缺口指标更为容易操弄，若通胀出现升温迹象仍将无可避免的引发升息焦虑。届时卡尼可能又会重温过去数月经历的那种挫败感。(完)

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