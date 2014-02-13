《国际主要央行公开市场操作一览》--2月13日

路透北京2月13日 - 美联储(FED)2013年12月18日宣布缩减大规模购债的计划，但暗示维持低利率的时间会较原先承诺的更久，以试图缓和缩减购债的影响。最新1月29日FED宣布每月购债规模进一步缩减100亿美元，至650亿美元，坚持推行缩减量化宽松(QE)的计划，尽管近期新兴市场震荡，公债和抵押支持债券(MBS)的缩减购买幅度相同。

欧洲在公开市场则通过反向交易、定期存款等方式调节市场流动性；日本央行2013年4月推出进一步宽松政策，承诺两年内将公债持有量增加一倍；台湾央行则继续发行存单以冲销市场资金。

**美国**

以下为美国联邦储备委员会(FED)自上周四以来在公开市场的主要操作:

操作方式 投放资金(亿美元) 债券到期日区间

-----------------------------------------------------------------

2/12 买入公债 12.46 02/15/2036 - 11/15/2043

2/10 买入公债 26.57 05/15/2021 - 11/15/2023

2/7 买入公债 6.59 11/15/2024 - 02/15/2031

2/6 买入公债 12.46 02/15/2036 - 11/15/2043

操作方式 投放资金(亿美元) 加权中标利率

--------------------------------------------------

2/12 隔夜逆回购 -940.26 0.03%

2/11 隔夜逆回购 -988.71 0.03%

2/10 隔夜逆回购 -1,112.14 0.03%

2/7 三天逆回购 -1,011.09 0.03%

2/6 隔夜逆回购 -1,019.17 0.03%

此外，为保证机构抵押支持证券(MBS)交易的透明性，美联储按月度公布该类债券的操作情况。自2014年2月起，联邦公开市场委员会(FOMC)将按每月300亿美元的进度购买机构抵押支持债券(MBS)，原先为350亿美元，以及以每月350亿美元的进度购买较长期公债，原先为400亿美元。

其中，在2014年2月13日-3月12日期间，FED计划在滚动操作中，购买约120亿美元的机构债和机构抵押支持证券。

欲浏览MBS操作详情,请点选(here)

《本周主要新闻》

--新任美国联邦储备理事会(美联储，FED)主席叶伦明确表示，不会突然改变美国货币政策，称美联储将继续削减刺激举措，即便就业市场复苏远未完成。叶伦并未显露出改弦更张的倾向。她指出，如果数据总体上支持决策者对于就业市场改善以及通胀率上升的预期，美联储或将采取“进一步的审慎举措”来收缩刺激措施；她还告诫称，不要过度解读近期的就业数据。

--美联储计划下周就在美国营运的银行新标准进行表决，其中包含一项针对外国银行的提案，但该提案已受到这些外银本国监管机构的猛烈抨击。据美联储网站的公告，联储委员会2月18日将对规范外银规则的最终形式作出考量，看是否要求类似德意志银行和巴克莱等在美国业务量大的外国银行，将所有子公司归在单一的控股公司旗下。那些控股公司将需满足和美系银行同样的资本标准。

**欧洲**

欧洲央行(ECB)上周四以来，通过反向交易向市场注入流动性，同时通过定期存款回收流动性。具体如下:

操作方式 投放资金(亿欧元) 加权利率

----------------------------------------------------------------

2/11 七天期反向交易 932.824 0.25%(固定利率)

2/11 28天期反向交易 64.795 0.25%(固定利率)

2/11 七天期定期存款 -1,755 0.23%

《本周主要新闻》

--欧洲央行上周四维持指标利率在纪录低位不变，但承认新兴市场动荡可能伤及欧元区经济，这令市场警惕该央行可能在3月有所动作。该央行宣布将维持利率在0.25%不变，总裁德拉吉此后表示，欧元区经济面临的风险仍偏向下行，通胀率将在较长时期内保持较低水平。“全球货币及金融市场的发展情况，及其相关的不确定性，特别是新兴市场经济体，有可能对经济状况产生负面影响，”德拉吉在记者会上指出。“今日决定不采取行动的原因是考虑到现实情况的复杂多变...以及需要收集更多的信息，”他说。

**日本**

以下为金融机构在日本央行的活期账户余额(Current account)一周来的变化情况:

日本央行活期账户余额(10亿日圆)

---------------------------------------

周三 109,150

上周三 109,830

---------------------------------------

当期变化 -680

金融机构在日本央行的活期账户余额包括：银行在央行的准备金和超额准备金，以及银行和其他金融机构在央行的活期存款。活期账户余额的变动部分反映了央行在公开市场的操作情况。

日本央行每天在公开市场进行多次操作，使用的主要工具有短期国库券、长期政府公债以及商业票据等，此外日本央行也会采用自己发行的债务工具，操作方法则主要包括回购和买断。

《本周主要新闻》

--日本央行总裁黑田东彦表示，如果日本经济及物价出现上档或下档风险，他对调整央行量化宽松措施不会有所迟疑。黑田东彦在众议院预算委员会上表示，央行资产负债表上持有的政府未偿公债金额，比央行买债的流动情况或速度来得更重要。

**台湾**

台湾央行本周冲销市场资金的主要手段依然是发行存单，91天期存单利率持稳于0.93%。 《本周主要新闻》

--台湾央行周三公布，共发行1,685.5亿台币存单，相较存单到期金额1,674.5亿台币，存单发行余额增11亿。

--台湾央行周二公布，共发行4,239.15亿台币存单，相较存单到期金额4,196.50亿台币，存单发行余额增42.65亿。