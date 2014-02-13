中国债市动态：资金宽提振信用债买需，公开市场操作空窗符合预期

全球金市：金价触及五个月高位，因地缘政治紧张情势升温
0720GMT，现货金上涨0.3%至每盎司1,288.50美元，日内稍早一度触及去年11月初以来高位1,295.42美元。
路透上海2月13日 - 中国银行间债市周四早盘现券向暖。交易员指出，央行公开市场未进行任何操作，符合预期，场内流动性依旧宽松，年初配置行情和交易盘推动下，信用品种收益率下行较利率债更明显。
“非常不错，利率和信用(收益率)都在下，信用更好点，主要是1-3年期限的成交较多，基金、银行都在买。”北京一大型券商交易员称，
他指出，央行公开市场本周未进行任何操作，对市况几无影响，而本轮资金支撑的行情，会持续多久，尚难断定，“年初都会有一波行情，什么时候会结束？不知道，谨慎看多吧。”
北京一商业银行交易员提到，今日利率品种，国债主要是三年以内和七年以上期限交投活跃，金融债集中在五年以内，“交易盘和外资行挺积极的，小波行情吧，主要是资金面超预期宽松。”
业内人士周四透露，中国人民银行公开市场今日未进行任何操作，本周再次重回空窗操作。据此计算，本周公开市场将净回笼资金4,500亿元人民币，创近一年来新高。
货币市场上，春节后以来，中国银行间市场资金供给持续充裕。不断趋稳的局面下，供给最多的隔夜回购加权利率周四早盘降逾30基点(bp)，彻底脱离4%整数关口。不过七天期跌幅略逊，二者点差扩大至近140bp。
剩余期限约2.50年的国债130017券最新成交价对应收益率 为3.73%，上交易日尾盘报3.7796%。
国债期货主力合约TF1403 早盘收报92.53元，涨0.036元，或0.04%。(完) (发稿 丁淑琴; 审校 杨淑祯)
0720GMT，现货金上涨0.3%至每盎司1,288.50美元，日内稍早一度触及去年11月初以来高位1,295.42美元。
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路透上海4月17日 - 以下为中国已公布的主要金融数据:(%为同比) 2017年3月 2月 1月 2016年12月 11月 10月 9月 8月 7月 基础货币(万 30.24(6.71%) 30.27(4.19%) 30.78(5.99%) 30.90(11.80%) 29.19(7.5%) 29.01(5.20%) 29.07(3.94%) 28.52(0.48%) 28.41(0.33%) 亿) M2(万亿) 159.96(10.6%) 158.29(11.1%)