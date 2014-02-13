《全球市场》亚股下跌，自因叶伦讲话上扬后暂作歇息

全球金市：金价触及五个月高位，因地缘政治紧张情势升温
0720GMT，现货金上涨0.3%至每盎司1,288.50美元，日内稍早一度触及去年11月初以来高位1,295.42美元。
美股标准普尔500指数 及道琼工业指数 周三涨跌不大，在连涨四日之后投资人正思考其是否已超涨。
在汇市方面，英镑表现亮丽，此前英国央行提出乐观的经济前景，促使市场反应2015年初升息的题材。
英镑兑美元 上涨至1.6618，逼近上月底触及的两年半高点1.6667。
反观欧元兑美元 跌至1.3614，脱离周二触及的1.3684高点，因欧洲央行重量级官员发表立场温和的评论。
欧洲央行执委科尔表示，为帮助资金在欧元区更为均衡地流动，将欧洲央行给付银行隔夜存款的利率调降为负利率的构想，是“相当可能的选项”。
悉尼Westpac汇率策略师Sean Callow表示，“不能轻视科尔的评论，这引发3月会议采取行动的预期。”
澳元全面下跌约1%，此前数据显示澳洲1月就业人数意外下降，推动失业率升至逾10年来最高，市场因而预期澳洲央行在未来数月内可能还将被迫降息。
澳元兑美元 报0.8943，自周三触及的四周高点0.9068下滑。(完) (编译 许娜/洪曦/朱晓军/张明钧; 审校 李春喜/王洋/高琦/石冠兰)
0720GMT，现货金上涨0.3%至每盎司1,288.50美元，日内稍早一度触及去年11月初以来高位1,295.42美元。
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路透上海4月17日 - 以下为中国已公布的主要金融数据:(%为同比) 2017年3月 2月 1月 2016年12月 11月 10月 9月 8月 7月 基础货币(万 30.24(6.71%) 30.27(4.19%) 30.78(5.99%) 30.90(11.80%) 29.19(7.5%) 29.01(5.20%) 29.07(3.94%) 28.52(0.48%) 28.41(0.33%) 亿) M2(万亿) 159.96(10.6%) 158.29(11.1%)