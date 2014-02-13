《全球市场》亚股下跌，自因叶伦讲话上扬后暂作歇息

美股标准普尔500指数 及道琼工业指数 周三涨跌不大，在连涨四日之后投资人正思考其是否已超涨。

在汇市方面，英镑表现亮丽，此前英国央行提出乐观的经济前景，促使市场反应2015年初升息的题材。

英镑兑美元 上涨至1.6618，逼近上月底触及的两年半高点1.6667。

反观欧元兑美元 跌至1.3614，脱离周二触及的1.3684高点，因欧洲央行重量级官员发表立场温和的评论。

欧洲央行执委科尔表示，为帮助资金在欧元区更为均衡地流动，将欧洲央行给付银行隔夜存款的利率调降为负利率的构想，是“相当可能的选项”。

悉尼Westpac汇率策略师Sean Callow表示，“不能轻视科尔的评论，这引发3月会议采取行动的预期。”

澳元全面下跌约1%，此前数据显示澳洲1月就业人数意外下降，推动失业率升至逾10年来最高，市场因而预期澳洲央行在未来数月内可能还将被迫降息。