中国个股：宝钢上调3月冷轧等钢材售价，但热轧价格维持不变

路透上海2月13日 - 中国最大的上市钢企--宝钢股份 近日宣布，上调3月冷轧等部分钢材售价，这已为该公司连续第三个月上调冷轧产品价格；不过热轧及电工钢等产品价格维持不变。

宝钢旗下的东方钢铁在线网站发布的调价通知称，普冷产品中，CQ级软钢产品及非汽车品种钢上调50元人民币/吨；其他上调80元/吨。酸洗产品上调60元/吨，电镀锌上调50-100元/吨。

在2月调价通知中，宝钢的热轧产品价格上调了80元/吨；普冷产品中，CQ级软钢产品及非汽车品种钢上调120元/吨。（完)）

欲浏览调价通知原文,请点选链接:(here） (发稿 林琦；审校 黄凯)