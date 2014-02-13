中国个股：宝钢上调3月冷轧等钢材售价，但热轧价格维持不变

全球金市：金价触及五个月高位，因地缘政治紧张情势升温
0720GMT，现货金上涨0.3%至每盎司1,288.50美元，日内稍早一度触及去年11月初以来高位1,295.42美元。
路透上海2月13日 - 中国最大的上市钢企--宝钢股份 近日宣布，上调3月冷轧等部分钢材售价，这已为该公司连续第三个月上调冷轧产品价格；不过热轧及电工钢等产品价格维持不变。
宝钢旗下的东方钢铁在线网站发布的调价通知称，普冷产品中，CQ级软钢产品及非汽车品种钢上调50元人民币/吨；其他上调80元/吨。酸洗产品上调60元/吨，电镀锌上调50-100元/吨。
在2月调价通知中，宝钢的热轧产品价格上调了80元/吨；普冷产品中，CQ级软钢产品及非汽车品种钢上调120元/吨。（完)）
欲浏览调价通知原文,请点选链接:(here） (发稿 林琦；审校 黄凯)
0720GMT，现货金上涨0.3%至每盎司1,288.50美元，日内稍早一度触及去年11月初以来高位1,295.42美元。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透上海4月17日 - 以下为中国已公布的主要金融数据:(%为同比) 2017年3月 2月 1月 2016年12月 11月 10月 9月 8月 7月 基础货币(万 30.24(6.71%) 30.27(4.19%) 30.78(5.99%) 30.90(11.80%) 29.19(7.5%) 29.01(5.20%) 29.07(3.94%) 28.52(0.48%) 28.41(0.33%) 亿) M2(万亿) 159.96(10.6%) 158.29(11.1%)