印尼央行：维持指标利率在7.50%不变，一如预期

路透雅加达2月13日 - 印尼央行周四宣布维持指标利率 在7.50%不变，因经常账赤字缩窄，去年央行已经大幅收紧过货币政策。

央行还维持隔夜存款利率(FASBI)在5.75%不变，贷款工具利率亦保持在7.50%不变。