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货币新闻 | 2014年 2月 13日 星期四 16:03 BJT

印尼央行：维持指标利率在7.50%不变，一如预期

路透雅加达2月13日 - 印尼央行周四宣布维持指标利率 在7.50%不变，因经常账赤字缩窄，去年央行已经大幅收紧过货币政策。

央行还维持隔夜存款利率(FASBI)在5.75%不变，贷款工具利率亦保持在7.50%不变。

央行总裁Agus Martowardojo表示，第四季经常账赤字已经缩窄至相当于GDP的1.98%水平。

路透调查中除一位之外，所有分析师都预期央行会维持指标利率不变，因近期公布的贸易数据颇为正面，且卢比汇率进一步持稳。(完)

(编译 郑茵 审校 许娜)
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