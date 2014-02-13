国际油市：布兰特原油跌向108美元，需求增加前景限制跌幅

交投更为活跃的4月布兰特原油 下跌0.28美元，报108.07美元。

美国原油 走低0.54美元，报99.83美元，距离上日触及的101美元上方的近四个月高点已有大约1.50美元。

“美国、亚洲、甚至欧洲的寒冷天气近来提高了市场动能，但我认为一旦气温回升，价格不太可能守得住。”三菱商事风险经理Tony Nunan称。

“这可能是一波下修走势的开端，和我们12月底、1月初所见的挫跌类似。”他说。

美国原油周三高见101.38美元，为10月18日以来最高，因此前数据显示TransCanada Corp 的输油管道将俄克拉荷马州库欣的原油开始大量运送到美国墨西哥湾的炼厂。

美国能源资料协会(EIA)周三发布的数据显示，库欣的原油上周减少270万桶。过去三年该地的瓶颈都抑制了油价。

“库欣库存水准相对仍高。这只是把问题转移到墨西哥湾区去。”Nunan说。

EIA数据显示，2月7日止当周美国原油库存增加330万桶至3.6135亿桶。增幅高于预期。馏分油库存减少73.1万桶，降幅少于预估。

取暖油季节性需求渐减料拖累油价。原油需求料将减少，因炼厂进入维修季。(完)

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