《路透晚报》--2月13日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要： 【政经】 --中国环保：国务院要求提前一年完成“十二五”落后产能淘汰任务 中国国务院周三召开常务会议称，将更加注重运用市场和法治手段，加强雾霾等大气污染治理，提前一年全面完成“十二五(2011-2015年)”落后产能淘汰任务；今年中央财政将安排100亿元人民币专项资金，对重点区域大气污染防治实行“以奖代补”。 --中国资管：券商风控升级，不得通过资管计划开展通道业务--证券业协会 针对个别证券公司在资管业务中存在的问题和潜在风险，中国证券业协会周三通知提升券商开展资管业务的风控要求，对券商产品设计、资管风控及尽职调查等方面开出了新的监管清单，并规定不得通过集合资管计划开展通道业务，同时调整了“银证合作”中合作银行的遴选标准和资产规模门槛。 --标普：2014年中资银行业利润率将进一步下滑 由于中国的政策制定者或维持偏紧的市场流动性，同时放宽对金融业的管制，评级机构标准普尔周四发布报告称，料今年国内银行业贷款质量和利润率将进一步下滑。但获其评级的国内主要银行未来12个月的信用状况将维持适当。标普资深董事廖强表示，“我们认为2014年中国国内银行的贷款质量将明显恶化。” --中国金融：信托业协会称信托资产质量优良，不可能发生系统性风险 中国信托业协会发布的最新报告称，信托资产质量到目前为止总体表现相当优良，不可能发生系统性风险，所谓的系统性风险显然是被夸大了。刊登在信托业网站上的报告表示，2013年，信托业信托资产规模虽然再创历史新高，但增速已有趋缓之势，发展开始显现疲态。 --台湾金融：金管会称青睐民民并及公公并，公股不整并影响金融业发展 台湾金管会主委曾铭宗周三称，金融整并有四种方式，其中较为青睐民营并民营、公股并公股，至于公并民、民并公则在实务操作不可能，公股不整并将影响金融产业进一步发展。

【固定收益】

--《分析》中国央行节后顺势巨量净回笼，但维稳意图仍存 随着春节长假后资金回流，中国央行公开市场本周一如预期再现空窗操作，由节前的大额挹注转为单周净回笼4,500亿元人民币，创出近一年新高。尽管市场预期货币政策稳中偏紧基调短期不具备转向条件，但央行维稳意图仍存。市场人士表示，节后资金面呈现宽松，不过居高不下的资金利率仍令市场预期难脱谨慎。由于维持金融市场稳定仍是首要目标，预计短期内央行暂不大可能重启正回购操作，以免引发市场恐慌。 --《焦点》中国重启银行理财银行间债市新开户，引导向第三方托管转型 暂停已久的银行理财银行间债市开立新账户，终获得中国央行绿灯放行重启，并正式引入第三方托管概念，鼓励银行理财产品由自托管向第三方托管转型，不过由于涉及银行托管费收益分流及流程改造，未来执行力度尚待观察。 --中国债市动态：资金宽提振信用债买需，公开市场操作空窗符合预期 中国银行间债市周四早盘现券向暖，央行公开市场未进行任何操作符合预期，场内流动性依旧宽松。“非常不错，利率和信用(收益率)都在下，信用更好点，主要是1-3年期限的成交较多，基金、银行都在买。”北京一大型券商交易员称。 --中国货币市场：局面渐稳隔夜回购破位下行，七天品种料有跟随空间 春节后以来，中国银行间市场资金供给持续充裕。不断趋稳的局面下，供给最多的隔夜回购加权利率周四早盘降逾30基点(bp)，彻底脱离4%整数关口。不过七天期跌幅略逊，二者点差扩大至近140bp。 --新债招标：中国进出口行两期债定位远低预期，资金续宽激发配债热情 中国进出口银行周四招标增发的两期固息债收益率远低于预期。公开市场逆回购暂停并未改变春节后资金面持续宽松的大局，市场谨慎心态因此逐渐缓和，机构配债热情再起，投资户和交易户联袂大幅推低新债定位。 --《中国新债预测》农发行三期固息债料延续低定位，受益于宽裕资金面 中国农业发展银行周五将招标发行三期固息债。路透调查显示，资金面春节后就一直较为宽裕，公开市场逆回购暂停的影响亦有限，债市在短暂观望过后，有望重回节前强势，今日进出口行新债结果大幅偏低，预计明日三期债仍会延续低定位。

【外汇】

--中国汇市：人民币连贬第三天收创年内新低，但客盘净结汇正在加重 人民币兑美元即期 周四连续第三天走贬，并续创出年内新低。交易人士称，中间价第二天下跌，大行购汇对人民币形成的阻力位也随之移动，使得整体窄幅振荡区间向下平移。 --中港个股：匈牙利政府支持中国银行成为当地人民币业务清算行 按市值计中国第四大银行--中国银行 601988.SS 3988.HK 称，该行增设匈牙利分行的申请已获批，匈牙利政府支持中国银行成为当地人民币业务清算行。 --韩国金融：央行总裁表示不担心国内人民币存款激增 韩国央行总裁金仲秀周四表示，近期韩国国内人民币 存款大幅上升并不特别令人担忧，暗示央行不打算采取特别举措限制国内人民币账户。

【证券/期货】

--中国股市：沪综指收跌终结连四日升势，中小盘成长股跳水拖累大盘 中国股市沪综指周四小幅收跌0.55%，终结此前连续四日升势。中小盘成长股今日的跳水走势，引发场内获利回吐抛压。分析师指出，目前市场仍属修复反弹,不过主板与创业板对场内资金分流的跷跷板效应明显，以金融股为代表的低估值板块正逐渐获得资金青睐。 --中国期市：螺纹钢期货节后跌跌不休，需求淡季叠加资金面紧张拖累 中国钢铁类期货在春节后第一周继续在底部徘徊，螺纹钢主力合约续刷新上市来低位，铁矿石和焦煤主力合约本周亦在试探合约上市新低。目前正处于钢材消费淡季，资金面紧张情势未改，市场延续弱势。 --香港个股：联想CEO称近期收购交易可能拖累短期业绩 联想集团 CEO杨元庆周四表示，该集团近期一连串价值数十亿美元的收购活动将对其近期业绩产生负面影响。在该公司公布第三季获利后，杨元庆在电话采访中称，该公司能够在“几个季度”以内扭转摩托罗拉手机业务的亏损局面。 --企业结盟：法国标致与中国东风达成框架协议--消息人士 熟知内情消息人士表示，法国PSA标致雪铁龙 PEUP.PA 已经与中国东风汽车 0489.HK 达成框架协议，而法国将筹措多达40亿欧元(55亿美元)的新资金，并强化与东风的合作。 --中国个股：光明乳业旗下牧业公司引入战投，获15.25亿元牧场建设资金 中国三大乳业公司之一的光明乳业股份有限公司 600597.SS 周四公告称，旗下乳业公司引入新加坡私募股权基金RRJ Capital为战略投资者，后者将投入相当于15.25亿元人民币的美元现金，双方将合作投资建设和经营牧场等。

--中国个股：保利和金地1月销售额同比均下滑，房企销情冷热不均 中国上市房地产企业1月销售行情呈现冷热不均。龙头企业--万科 000002.SZ 当月销售额同比增逾四成，而周四最新公布的两家房企--保利地产 600048.SS 和金地集团 600383.SS，1月销售金额同比则均出现下滑。