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亚洲 | 2014年 2月 13日 星期四 13:35 BJT

澳洲股市：近收平，疲弱就业数据抵销强劲财报利好

路透悉尼2月13日 - 澳洲股市周四在震荡交投中收在平盘附近，仍接近三周高点。此前疲弱的就业数据冲淡了市场对公布强劲获利企业的买兴。

澳股指标S&P/ASX 200指数 微跌2点至5,308.1点，中断此前五天连涨。指标股指周三上扬1.1%，连五个交易日上涨，为10月中以来最长连涨势头。(完)
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