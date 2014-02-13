澳洲股市：近收平，疲弱就业数据抵销强劲财报利好

全球金市：金价触及五个月高位，因地缘政治紧张情势升温
0720GMT，现货金上涨0.3%至每盎司1,288.50美元，日内稍早一度触及去年11月初以来高位1,295.42美元。
路透悉尼2月13日 - 澳洲股市周四在震荡交投中收在平盘附近，仍接近三周高点。此前疲弱的就业数据冲淡了市场对公布强劲获利企业的买兴。
澳股指标S&P/ASX 200指数 微跌2点至5,308.1点，中断此前五天连涨。指标股指周三上扬1.1%，连五个交易日上涨，为10月中以来最长连涨势头。(完)
0720GMT，现货金上涨0.3%至每盎司1,288.50美元，日内稍早一度触及去年11月初以来高位1,295.42美元。
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路透上海4月17日 - 以下为中国已公布的主要金融数据:(%为同比) 2017年3月 2月 1月 2016年12月 11月 10月 9月 8月 7月 基础货币(万 30.24(6.71%) 30.27(4.19%) 30.78(5.99%) 30.90(11.80%) 29.19(7.5%) 29.01(5.20%) 29.07(3.94%) 28.52(0.48%) 28.41(0.33%) 亿) M2(万亿) 159.96(10.6%) 158.29(11.1%)