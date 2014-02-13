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货币新闻 | 2014年 2月 13日 星期四 13:50 BJT

日本股市：日经指数跌幅扩大至2.01%，东证指数亦下滑

路透东京2月13日 - 日本日经指数 周四盘中下跌2.01%，报14,503.20点。东证股价指数 亦下滑1.79%，报1,197.76点。(完)
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