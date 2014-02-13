中国汽车：2014年1月汽车销量同比增长6%--中汽协

全球金市：金价触及五个月高位，因地缘政治紧张情势升温
0720GMT，现货金上涨0.3%至每盎司1,288.50美元，日内稍早一度触及去年11月初以来高位1,295.42美元。
路透北京2月13日 - 中国汽车工业协会周四公布，中国2014年1月汽车销量同比增长6%。
作为全球最大的汽车市场，中汽协此前预计，2014年全年中国汽车需求量约为2,385万辆至2,429万辆左右（全年汽车市场需求量=总销量-出口量+进口量），中国汽车全年销量为2,374万辆至2,418万辆，增长率为8%-10%。
中国汽车工业协会的数据显示，2013年，中国汽车销售2,198万辆，同比增长13.87%。（完） (发稿 李文科; 审校 黄凯)
0720GMT，现货金上涨0.3%至每盎司1,288.50美元，日内稍早一度触及去年11月初以来高位1,295.42美元。
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路透上海4月17日 - 以下为中国已公布的主要金融数据:(%为同比) 2017年3月 2月 1月 2016年12月 11月 10月 9月 8月 7月 基础货币(万 30.24(6.71%) 30.27(4.19%) 30.78(5.99%) 30.90(11.80%) 29.19(7.5%) 29.01(5.20%) 29.07(3.94%) 28.52(0.48%) 28.41(0.33%) 亿) M2(万亿) 159.96(10.6%) 158.29(11.1%)