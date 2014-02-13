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货币新闻 | 2014年 2月 13日 星期四 14:15 BJT

中国汽车：2014年1月汽车销量同比增长6%--中汽协

路透北京2月13日 - 中国汽车工业协会周四公布，中国2014年1月汽车销量同比增长6%。

作为全球最大的汽车市场，中汽协此前预计，2014年全年中国汽车需求量约为2,385万辆至2,429万辆左右（全年汽车市场需求量=总销量-出口量+进口量），中国汽车全年销量为2,374万辆至2,418万辆，增长率为8%-10%。

中国汽车工业协会的数据显示，2013年，中国汽车销售2,198万辆，同比增长13.87%。（完） (发稿 李文科; 审校 黄凯)
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