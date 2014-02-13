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货币新闻 | 2014年 2月 13日 星期四 14:23 BJT

澳股业绩：力拓2013年实现基础获利102亿美元，较上年增长10%

路透2月13日 - 全球矿业巨擘力拓 公布：

* 力拓全财年基础获利102亿美元，上年为93亿美元

* 截止2013年12月31日净债务降至181亿美元

* 全财年净利36.6亿美元，上年为净亏损30.2亿美元

* 2014年资本支出预计低于110亿美元，2015年资本支出约为80亿美元

* 全财年派息每股1.92美元

力拓称，2013年铁矿石集团基础获利98.58亿美元，较2012年增长；铜业部门基础获利8.21亿美元，较2012年减少。(完)
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