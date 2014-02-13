澳股业绩：力拓2013年实现基础获利102亿美元，较上年增长10%

全球金市：金价触及五个月高位，因地缘政治紧张情势升温
0720GMT，现货金上涨0.3%至每盎司1,288.50美元，日内稍早一度触及去年11月初以来高位1,295.42美元。
路透2月13日 - 全球矿业巨擘力拓 公布：
* 力拓全财年基础获利102亿美元，上年为93亿美元
* 截止2013年12月31日净债务降至181亿美元
* 全财年净利36.6亿美元，上年为净亏损30.2亿美元
* 2014年资本支出预计低于110亿美元，2015年资本支出约为80亿美元
* 全财年派息每股1.92美元
力拓称，2013年铁矿石集团基础获利98.58亿美元，较2012年增长；铜业部门基础获利8.21亿美元，较2012年减少。(完)
0720GMT，现货金上涨0.3%至每盎司1,288.50美元，日内稍早一度触及去年11月初以来高位1,295.42美元。
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路透上海4月17日 - 以下为中国已公布的主要金融数据:(%为同比) 2017年3月 2月 1月 2016年12月 11月 10月 9月 8月 7月 基础货币(万 30.24(6.71%) 30.27(4.19%) 30.78(5.99%) 30.90(11.80%) 29.19(7.5%) 29.01(5.20%) 29.07(3.94%) 28.52(0.48%) 28.41(0.33%) 亿) M2(万亿) 159.96(10.6%) 158.29(11.1%)