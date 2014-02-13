台湾股市：上档遇月线和跳空缺口反收跌，后市陷入盘整

全球金市：金价触及五个月高位，因地缘政治紧张情势升温
0720GMT，现货金上涨0.3%至每盎司1,288.50美元，日内稍早一度触及去年11月初以来高位1,295.42美元。
路透台北2月13日 - 台湾股市周四收跌，结束连五日反弹行情。分析师认为，台股跟随亚股走弱，加以8,500点以上有月线反压以及指数先前下跌的跳空缺口，台股后续料陷入盘整。
台湾加权股价指数 收盘跌0.51%至8,467.7点；成交初值 为752.64亿台币，上日修正后为974.59亿。
兆丰投顾一位不愿具名的分析师说，〞台股反弹行情碰到压力回档，上面有月线和跳空缺口，没有人愿意追价，不少人获利了结。〞
台股月线今日位于8,511点。在1月底台股的下跌行情中，指数8,577-8,519点出现跳空缺口。
前述分析师认为，由于担忧美联储的宽松购债(QE)缩减，亚股全面皆墨。台湾的企业公布1月营收表现并不好，估计2月下半月股市行情将落入盘整。前波低位8,230点不致跌破，而上档在8,500点将有较大的压力。
受投资者获利了结拖累，亚洲股市周四脱离三周高位。由于美联储主席叶伦有关美国成长的讲话安抚了市场，亚洲上日触及三周高位。本地时间14:10时，韩股 跌0.46%；港股 跌0.27%，而上海股市 则小升0.46%。(完)
0720GMT，现货金上涨0.3%至每盎司1,288.50美元，日内稍早一度触及去年11月初以来高位1,295.42美元。
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路透上海4月17日 - 以下为中国已公布的主要金融数据:(%为同比) 2017年3月 2月 1月 2016年12月 11月 10月 9月 8月 7月 基础货币(万 30.24(6.71%) 30.27(4.19%) 30.78(5.99%) 30.90(11.80%) 29.19(7.5%) 29.01(5.20%) 29.07(3.94%) 28.52(0.48%) 28.41(0.33%) 亿) M2(万亿) 159.96(10.6%) 158.29(11.1%)