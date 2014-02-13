台湾股市：上档遇月线和跳空缺口反收跌，后市陷入盘整

路透台北2月13日 - 台湾股市周四收跌，结束连五日反弹行情。分析师认为，台股跟随亚股走弱，加以8,500点以上有月线反压以及指数先前下跌的跳空缺口，台股后续料陷入盘整。

台湾加权股价指数 收盘跌0.51%至8,467.7点；成交初值 为752.64亿台币，上日修正后为974.59亿。

兆丰投顾一位不愿具名的分析师说，〞台股反弹行情碰到压力回档，上面有月线和跳空缺口，没有人愿意追价，不少人获利了结。〞

台股月线今日位于8,511点。在1月底台股的下跌行情中，指数8,577-8,519点出现跳空缺口。

前述分析师认为，由于担忧美联储的宽松购债(QE)缩减，亚股全面皆墨。台湾的企业公布1月营收表现并不好，估计2月下半月股市行情将落入盘整。前波低位8,230点不致跌破，而上档在8,500点将有较大的压力。