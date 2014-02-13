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亚洲 | 2014年 2月 13日 星期四 14:16 BJT

韩国汇市：韩元结束四日涨势收低，因进口商买进美元及股市资金外流

路透首尔2月13日 - 韩国韩元 周四在国内市场收低，结束连续四天的涨势，因外资继续流出股市，且本地进口商出现美元需求。

韩元/美元 在国内市场收报1,066.4韩元，较周三尾盘1,062.4跌0.4%，为2月3日以来最大单日百分比跌幅。(完)

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(编译 郑茵 审校 张若琪)
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