韩国汇市：韩元结束四日涨势收低，因进口商买进美元及股市资金外流

全球金市：金价触及五个月高位，因地缘政治紧张情势升温
0720GMT，现货金上涨0.3%至每盎司1,288.50美元，日内稍早一度触及去年11月初以来高位1,295.42美元。
路透首尔2月13日 - 韩国韩元 周四在国内市场收低，结束连续四天的涨势，因外资继续流出股市，且本地进口商出现美元需求。
韩元/美元 在国内市场收报1,066.4韩元，较周三尾盘1,062.4跌0.4%，为2月3日以来最大单日百分比跌幅。(完)
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(编译 郑茵 审校 张若琪)
0720GMT，现货金上涨0.3%至每盎司1,288.50美元，日内稍早一度触及去年11月初以来高位1,295.42美元。
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路透上海4月17日 - 以下为中国已公布的主要金融数据:(%为同比) 2017年3月 2月 1月 2016年12月 11月 10月 9月 8月 7月 基础货币(万 30.24(6.71%) 30.27(4.19%) 30.78(5.99%) 30.90(11.80%) 29.19(7.5%) 29.01(5.20%) 29.07(3.94%) 28.52(0.48%) 28.41(0.33%) 亿) M2(万亿) 159.96(10.6%) 158.29(11.1%)