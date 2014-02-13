《中国新债预测》农发行三期固息债料延续低定位，受益于宽裕资金面

标题新闻：汇丰一高管称约有100家公司将在沙特股票市场上市，涵盖矿业、医疗保健和能源等行业
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* 招标品种：农发行2014年第7-9期债
* 期限及金额上限：3/5/7年各50亿元
* 招标时间：周五(14日)10:00-11:00
* 预测区间：5.28%-5.33%；5.39%-5.44%；5.48%-5.55%
* 预测均值：5.30%；5.41%；5.51%
* 受访人数: 7位（银行、券商）
路透上海2月13日 - 中国农业发展银行周五将招标发行三期固息债。路透调查显示，资金面春节后就一直较为宽裕，公开市场逆回购暂停的影响亦有限，债市在短暂观望过后，有望重回节前强势，今日进出口行新债结果大幅偏低，预计明日三期债仍会延续低定位。
“估计和今天的(进出口行新债)差不多吧，”北京一券商分析师称。
上海一银行交易员则谈到，与进出口行新债相比，明日农发行新债发行品种类似，只多了一个七年期，从目前市场氛围看，定位应还在较低的水平，不过考虑到明日的发行规模稍大，中标收益率继续向下拓展空间的难度较大，最终结果应与今日相仿。
银行间市场固定利率政策性金融债(进出口行/农发行)到期收益率曲线 显示，三、五和七年期品种最新收益率分别为5.4345%、5.5466%和5.5971%。
中国进出口银行周四招标的三年期和五年期固息增发债，中标收益率分别为5.3047%和5.4333%，明显低于此前市场预测均值5.42%和5.51%。两期债投标倍数分别为2.98倍和2.26倍。
春节后以来，中国银行间市场资金供给持续充裕。不断趋稳的局面下，供给最多的隔夜回购加权利率周四早盘降逾30基点(bp)，彻底脱离4%整数关口。不过七天期跌幅略逊，二者点差扩大至近140bp。
上述债券为该行今年第7、8和9期金融债，各期发行量均不超过50亿元。具体发行条款如下：
第7期 第8期 第9期
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招标金额 至多50亿元 至多50亿元 至多50亿元
期限/计息方式 三年固息 五年固息 七年固息
招标时间 2月14日10:00-11:00
招标方式 单一利率中标(荷兰式)
缴款日/起息日 2月19日 2月19日 2月20日
发行期 2月17日-2月19日 2月17日-2月19日 2月17日-2月20日
上市日 2月25日 2月25日 2月26日
基本承销额 无 无 无
承揽费 0.05% 0.10% 0.15%
--------------------------------------------------------------------------(完) (发稿 边竞; 审校 林高丽)
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