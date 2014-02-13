欧股业绩：巴黎银行季度获利骤降76%，因拨备11亿美元的诉讼费用

全球金市：金价触及五个月高位，因地缘政治紧张情势升温
0720GMT，现货金上涨0.3%至每盎司1,288.50美元，日内稍早一度触及去年11月初以来高位1,295.42美元。
路透巴黎2月13日 - 法国第一大上市银行--巴黎银行 周四公布季度获利大降76%，因可能违反美国制裁条例，从而拨备了11亿美元的诉讼费用。
该银行集团营收和毛营业利润增长，但诉讼拨备以及重组成本和收购意大利BNL导致的减记，压低净利至1.27亿欧元，上年同期为5.19亿欧元。
巴黎银行承诺，在2016年前股东权益报酬率(ROE)至少达到10%。
该银行还希望，在2013-2016年间平均年度每股盈余(EPS)增幅达到两位数百分比。
巴黎银行首席财务官Lars Machenil在接受路透Insider TV采访时称，将把派息率提高到约45%。(完)
(编译 田建华; 审校 高琦)
0720GMT，现货金上涨0.3%至每盎司1,288.50美元，日内稍早一度触及去年11月初以来高位1,295.42美元。
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路透上海4月17日 - 以下为中国已公布的主要金融数据:(%为同比) 2017年3月 2月 1月 2016年12月 11月 10月 9月 8月 7月 基础货币(万 30.24(6.71%) 30.27(4.19%) 30.78(5.99%) 30.90(11.80%) 29.19(7.5%) 29.01(5.20%) 29.07(3.94%) 28.52(0.48%) 28.41(0.33%) 亿) M2(万亿) 159.96(10.6%) 158.29(11.1%)