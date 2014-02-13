欧股业绩：巴黎银行季度获利骤降76%，因拨备11亿美元的诉讼费用

路透巴黎2月13日 - 法国第一大上市银行--巴黎银行 周四公布季度获利大降76%，因可能违反美国制裁条例，从而拨备了11亿美元的诉讼费用。

该银行集团营收和毛营业利润增长，但诉讼拨备以及重组成本和收购意大利BNL导致的减记，压低净利至1.27亿欧元，上年同期为5.19亿欧元。

巴黎银行承诺，在2016年前股东权益报酬率(ROE)至少达到10%。

该银行还希望，在2013-2016年间平均年度每股盈余(EPS)增幅达到两位数百分比。

巴黎银行首席财务官Lars Machenil在接受路透Insider TV采访时称，将把派息率提高到约45%。(完)